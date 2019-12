Calcio | Napoli nuovamente in ritiro da mercoledì Situazione molto tesa per il club

CorSport : il Napoli non c’è più. È crisi per Ancelotti : un mito del Calcio che comincia a vacillare : Il Napoli non c’è più, scrive il Corriere dello Sport. Sparito dopo la notte di Liverpool. “La crisi è una, una soltanto: appartiene e per intero a un mito del calcio che comincia a vacillare, ed è Ancelotti, perso com’è nella pancia di una classifica che soffoca il progetto e le ambizioni, stordito da paure che ricompaiono e che aprono crepe inimmaginabili”. Ancelotti si trova nel mezzo di un vuoto di vittorie in campionato che dura da 43 ...

Calcio - 14a giornata Serie A 2019-2020 : il Napoli crolla in casa col Bologna - successo fondamentale della Roma a Verona : La quattordicesima giornata della Serie A 2019-2020 di Calcio maschile è terminata con le ultime due sfide del programma andate in scena alle ore 18 e 20.45. Clamoroso il k.o. casalingo del Napoli, che esce sconfitto 1-2 contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic scivolando così in settima piazza a -8 punti dalla zona Champions League, attualmente occupata dalla Roma. Il club della capitale ha sfruttato nel migliore dei modi dell’ennesimo ...

Napoli-Bologna 1-2 - le pagelle di CalcioWeb : Ruiz FaBian(o) Bian(o) - Sansone ritrova la forza [FOTO] : Napoli-Bologna, le pagelle di CalcioWeb – Il Napoli non sa più vincere. Al San Paolo passa anche il Bologna. La squadra di Mihajlovic rimonta il gol di Llorente con le reti di Skov Olsen e Sansone. Proprio l’esterno felsineo risulta il migliore in campo, bene anche Dzemaili. In alto la FOTOGALLERY. Napoli-Bologna, le pagelle di CalcioWeb Napoli (4-3-3): Ospina 6 – Nella prima frazione viene impegnato pochissimo, ha il ...

LIVE Napoli-Bologna 1-0 - Serie A Calcio 2019-2020 in DIRETTA : Insigne vicino al raddoppio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 57′ Llorente va al tiro ma la conclusione deviata finisce fuori. 55′ Insigne parte centralmente e va al tiro a giro, il portiere del Bologna si supera e devia fuori il pallone. 53′ Palacio per Sansone che dalla sinistra mette in mezzo, Di Lorenzo anticipa Skov Olsen prima che possa battere a rete. 51′ Si comincia a scaldare Mertens sotto gli applausi del pubblico. 49′ ...

LIVE Napoli-Bologna 1-0 - Serie A Calcio 2019-2020 in DIRETTA : Llorente porta in vantaggio i partenopei alla fine della prima frazione di gioco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.48 Partita di basso ritmo che viene sbloccata da una fiammata di Insigne che chiama alla risposta del portiere che lascia la palla a disposizione di Llorente che non sbaglia, Bologna che senza una punta di peso fa fatica a tenere il pallone davanti. A tra poco per il secondo tempo. 47′ fine primo tempo, Napoli-Bologna 1-0. 45′ Contropiede di Lozano che non passa il pallone e va al tiro, ...

LIVE Napoli-Bologna 0-0 - Serie A Calcio 2019-2020 in DIRETTA : Insigne impegna Skorupski su punizione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33′ Mezza girata al volo di Dzemaili per poco non trova il secondo palo. 31′ Partita molto lenta che fatica a prendere ritmo. 29′ calcio d’angolo battuto da Insigne per Koulibaly che stacca di testa ma non trova la porta. 27′ Tiro a giro di Fabian Ruiz che finisce fuori oltre la traversa. 25′ Palacio prova il tiro a giro da fuori area, pallone alto sopra la ...

LIVE Napoli-Bologna 0-0 - Serie A Calcio 2019-2020 in DIRETTA : Lozano vicino alla rete del vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13′ Il Bologna alza il suo baricentro per non farsi schiacciare in area di rigore. 11′ Fabian Ruiz dentro l’area di rigore si gira e prova il tiro, sfiora il primo palo. 9′ Dzemaili per Palacio ma il passaggio è troppo lungo. 7′ Partita equilibrata, Bologna che non permette al Napoli di ripartire velocemente. 5′ Orsolini per Sansone che va al tiro, para Ospina ...

LIVE Napoli-Bologna 0-0 - Serie A Calcio 2019-2020 in DIRETTA : si parte al San Paolo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.56 Squadre che entrano in campo, tra poco il fischio d’inizio. 17.53 Mancano solamente cinque minuti all’ingresso in campo delle due squadre. 17.50 Il Bologna ha vinto solo una delle ultime 10 partite di Serie A (3N, 6P), nelle 10 precedenti gli emiliani avevano ottenuto sei successi (3N, 1P). 17.47 Il Bologna è uscito sconfitto in tutte le ultime quattro trasferte di campionato, l’ultima ...

LIVE Napoli-Bologna 0-0 - Serie A Calcio 2019-2020 in DIRETTA : si comincia - titolari Insigne e Lozano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.47 Il Bologna è uscito sconfitto in tutte le ultime quattro trasferte di campionato, l’ultima volta che ha perso almeno cinque match fuori casa di fila nel corso di una singola Serie A risale a novembre 2012, sotto Stefano Pioli (sei). 17.44 Nelle 30 precedenti stagioni di Serie A in cui il Bologna aveva realizzato almeno 18 reti (l’ultima nel torneo 2000/01), i rossoblù si sono sempre salvati a fine ...

Calciomercato Napoli : a fine stagione anche Koulibaly potrebbe partire : Kalidou Koulibaly potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione: il senegalese è nel mirino delle big inglesi, soprattutto del Liverpool Nonostante la tregua imposta dalla società ai giocatori, Aurelio De Laurentiis starebbe pensando ad una vera e propria rivoluzione da attuare in estate. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ il numero uno azzurro si sarebbe convinto alla rivoluzione come unico modo per ripartire ...

LIVE Napoli-Bologna - Serie A Calcio 2019-2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Napoli-Bologna partita della quattordicesima giornata di Serie A 2019-20, il Napoli deve interrompere la lunga fila di pareggi che hanno fatto precipitare la squadra al settimo posto mentre il Bologna deve necessariamente fare una vittoria per ritornare a metà classifica. De Laurentis, multe e problemi di contratti hanno creato questa situazione in cui ...

Ti ricordi… Il “Pocho” Lavezzi che oggi lascia il Calcio ma rimane nel cuore di Napoli. Perché - in fondo - è stato il più scugnizzo di tutti : Le corse velocissime, un po’ sgraziate, con la faccia da scugnizzo e i capelli lunghi al vento, un po’ tamarri. I capitomboli per le entrate degli avversari che però finivano in una capriola, e la corsa che continuava: Ezequiel Lavezzi detto il Pocho è stato il più napoletano dei napoletani del nuovo corso azzurro targato De Laurentiis. E per questo il più amato, anche oggi, che nel Napoli non ci gioca più da 7 anni e ha deciso di ...

Pocho Lavezzi - addio al Calcio : dal botto a Napoli fino alla fuga dorata nel campionato cinese : Ezequiel Lavezzi a 34 anni lascia il calcio giocato. Al termine della gara che ha visto il suo Hebei Fortune sconfitto per 3-1 dal Guangzhou Evergrande ha ufficialmente detto addio al calcio. "Questa partita la ricorderò per sempre perché è stata l'ultima della mia carriera. È arrivato il momento di

VIDEO – Chiariello attacca De Laurentiis : “Noi gufi? Come si permette - lui non capiva di Calcio e nemmeno era tifoso del Napoli…” : Chiariello attacca De Laurentiis per il tweet post Liverpool Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 21: “Un presidente può mai parlare di chi gufa? Lui non era tifoso del Napoli e non capiva di calcio. Noi facciamo calcio da quando siamo nati, ma Come si permette di dire che gufiamo? Così accende solo gli animi”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Napoli-Bologna a ...