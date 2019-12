Calcio femminile - Sara Gama accusa : “In Italia c’è discriminazione di genere. Ci dicono brave - ma non ci riconoscono i diritti” : Il tema del professionismo per lo sport Italiano femminile è tema di dibattito intenso. La Legge di Stabilità ha aperto a questa possibilità e le discipline coinvolte sono il Calcio, il basket, la pallavolo e il rugby. L’emendamento, firmato da Susy Matrisciano dei 5 Stelle e da Tommaso Nannicini del PD, prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro per le prossime tre stagioni. Nel caso specifico, le società potranno arrivare ad un ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : Roma-Tavagnacco 2-0 - Andressa Alves da Silva e Bartoli regalano il successo alle capitoline : Si è concluso quest’oggi l’ottavo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. Dopo i 5 incontri disputati ieri e il successo della Juventus nel big match della giornata contro la Fiorentina, la Roma di Betty Bavagnoli ritrova la sua verve, battendo al “Tre Fontane” il Tavagnacco. 2-0 lo score in favore delle capitoline, frutto delle marcature della brasiliana Andressa Alves da Silva al 10′ e ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : la Juventus si impone contro la Fiorentina - il Milan perde contro la Florentia : In attesa del match di domani alle ore 12.30 tra Roma e Tavagnacco, si sono disputati cinque incontri dell’ottava giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. Nel big match serale, la Juventus (capolista) ha sconfitto 1-0 la Fiorentina. Un gol della solita Cristiana Girelli al 9′ ha permesso alle bianconere di superare al “Silvio Piola” di Vercelli le viola. Un successo che rafforza la leadership ...

Bertolini : “Razzismo negli stadi? Un problema solo del Calcio maschile. Quello femminile aggrega” : Il Corriere della Sera intervista Milena Bertolini, ct della Nazionale di calcio femminile. Il tema è il razzismo e l’addio al calcio di Eniola Aluko. «Attenzione. L’articolo di Eniola Aluko sul Guardian è un campanello d’allarme. La violenza verbale, la volgarità, l’arretratezza di pensiero di certa parte del tifo e della società italiana sono un dato oggettivo. Stiamo regredendo. Sarebbe sbagliato non cogliere il messaggio». Il problema ...

Calcio femminile : l’Italia prenderà parte all’Algarve Cup : La Nazionale italiana di Calcio femminile, grazie allo splendido Mondiale disputato in Francia (quarti di finale raggiunti), ha guadagnato tanta credibilità nel panorama internazionale. Ecco che, dal 4 all’11 marzo 2020, la selezione di Milena Bertolini sarà protagonista nell’Algarve Cup, uno dei tornei ad inviti riservati alle formazioni femminili più importanti. Le azzurre quindi non si cimenteranno nella Cyprus Cup, bensì in ...

Calcio femminile - Eniola Aluko rivela : “Sono stanca di sentirmi come una ladra” : Domani sera, alle 20.45, non sarà solo il momento del big match del campionato di Calcio femminile di Serie A tra Juventus e Fiorentina (valido per l’ottavo turno), ma anche l’ultima partita dell’attaccante inglese, di origini nigeriane, Eniola Aluko. Giocatrice dalle movenze feline e baricentro basso, la calciatrice proveniente dal Chelsea è stata indubbiamente una delle protagoniste dei successi in casa bianconera. Le sue 13 ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : calendario 8a giornata. Date - programma - orari e tv : Il campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020 andrà in scena con l’ottava giornata. Sabato 30 novembre alle ore 12.00 si affronteranno Sassuolo ed Inter, mentre alle ore 14.30 vi saranno Hellas Verona-Orobica, Florentia San Gimignano-Milan e Pink Bari-Empoli Ladies. Alle 20.45 l’attesa sfida al vertice tra Juventus e Fiorentina, che godrà della diretta televisiva di Sky Sport. Lo stesso dicasi per il match di domenica 1° ...

Calcio femminile – Eni Aluko lascia la Juventus : “Torino razzista - io trattata come Pablo Escobar” : Eni Aluko lascia la Juventus femminile: la calciatrice nigeriana denuncia atteggiamenti razzisti nei suoi confronti In una lettera scritta sul ‘The Guardian’, giornale inglese per il quale collabora come editorialista da qualche tempo, Eni Aluko ha spiegato di voler lasciare la Juventus femminile per fare ritorno in Inghilterra. La calciatrice nigeriana, naturalizzata inglese, ha motivato il suo addio facendo riferimento a ...

Calcio femminile - si apre al professionismo in Italia : la Legge di stabilità prevede un importante incentivo. Un primo passo : “Il pallone è il mio migliore amico“. Era la frase di un celebre personaggio dei cartoni animati giapponesi. La sfera del rettangolo verde, nei nostri confini, però ha quasi sempre avuto una rappresentazione maschile, in nome dell’assioma: “Il Calcio non è uno sport per signorine“. I tempi cambiano e l’evoluzione di una società è direttamente proporzionale al coinvolgimento di entrambi i sessi. ...

2-1 al Cesena - prima gioia per la Roma Calcio Femminile : Roma – Dopo il pareggio ottenuto domenica scorsa sul campo della Lazio, la Roma Calcio Femminile torna a giocare tra le mura amiche del Certosa, ospitando un Cesena in cerca della seconda vittoria consecutiva. Le giallorosse in campionato finora hanno collezionato tre punti in cinque partite e ancora nessuna vittoria, mentre le Romagnole, che hanno registrato il primo urrà domenica scorsa, si attestano a quota cinque in classifica. Mister ...

Calcio femminile - un emendamento alla Legge di Bilancio per il passaggio al professionismo : Si potrebbe avvicinare anche in Italia il momento del passaggio al professionismo delle calciatrici: secondo quanto riferisce l’ANSA, sarebbe stato presentato un emendamento alla Legge di Bilancio del 2020 “per agevolare le società e le federazioni per il passaggio al professionismo delle donne sportive“. I primi firmatari sono il senatore Tommaso Nannicini (PD) e la senatrice Susy Matrisciano (M5S), ma tale iniziativa gode ...

Calcio femminile - proposta per l’introduzione del professionismo : Calcio femminile professionismo. Importanti passi avanti sono stati fatti negli ultimi tempi nel seguito che sta riscuotendo il Calcio femminile, compreso l’interesse di alcune aziende che decidono di collaborare con diversi club. Questo non è però sufficiente: nonostante le principali squadre abbiano deciso di avere una squadra tutta in rosa, le calciatrici non possono essere […] L'articolo Calcio femminile, proposta per ...