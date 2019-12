Cagliari | Maran | «Rimonta di cuore e lucidità Felice per Cerri» – VIDEO

Cagliari - Maran : «Che vittoria! Nainggolan una goduria» : Il tecnico del Cagliari Maran ha commentato la vittoria ottenuta allo scadere contro la Sampdoria di Ranieri Rolando Maran ha analizzato così il successo ottenuto contro la Sampdoria: «Vittoria della grande determinazione, siamo stati bravi a crederci e abbiamo mandato un segnale a noi stessi». «Sono felice per Cerri, veniva da un brutto momento e meritava questa serata. Un gol che lo ripaga da tante amarezze e ci regala tre punti importanti. ...

Cagliari-Sampdoria - voci agli allenatori : Maran al settimo cielo - Ranieri arrabbiato e rammaricato : La Samp va in vantaggio, chiude il match e si illude, il Cagliari non molla e rimonta con pazzesca gioia finale. Al termine del match, ai microfoni di Sky, le parole dei due tecnici Maran e Ranieri. Maran – “Abbiamo avuto il cuore per andare a cercare la vittoria fino alla fine, c’è tanta soddisfazione. Mollare era difficile, soprattutto dopo il loro terzo gol, e invece questi ragazzi non hanno mai mollato e il merito è ...

Cagliari - Joao Pedro rinnova fino al 2023. Maran promette : “Europa? Mi tatuo i 4 mori” : Rinnovo Joao Pedro ufficiale, il Cagliari, tramite il proprio sito internet e canali social, ha reso nota l’ufficialità del rinnovo contrattuale di Joao Pedro, il quale si legherà al club sardo fino al 2023. Rinnovo Joao Pedro, il comunicato del club “È diventato uno dei cardini della squadra. Tecnico, fantasioso, imprevedibile per gli avversari, fortemente […] L'articolo Cagliari, Joao Pedro rinnova fino al 2023. Maran ...

Cagliari-Fiorentina - Maran : “Stiamo cercando di ripagare l’affetto di una città”. Siparietto con Nainggolan : Un Maran soddisfatto quello che ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta contro la Fiorentina: “Nemmeno le più rosee previsioni ci vedevano lassù. Stiamo cercando di ripagare l’affetto di una città, di un’isola intera. Ci stiamo allenando bene e i ragazzi stanno onorando la maglia. Tutti, dal primo all’ultimo. Anche chi non gioca. Abbiamo fatto grandi giocate, grandi gol. Non dobbiamo smettere di ...

Cagliari-Fiorentina - le formazioni ufficiali : Montella sceglie Vlahovic - Klavan e Rog per Maran : Cagliari-Fiorentina, le formazioni ufficiali – Torna in campo la Serie A. Si gioca la dodicesima giornata di campionato. Ad aprire questa domenica di calcio italiano sarà Cagliari-Fiorentina. I sardi sono la sorpresa di questo avvio di stagione e puntano a confermarsi ai piani altissimi della classifica. Impegno non semplice visto che alla S”ardegna Arena” arriva la Fiorentina di Montella. I viola sono reduci dal pari ...

Il Cagliari in Europa? La promessa di Maran è sorprendente : “Un tatuaggio con i quattro mori alla Nainggolan se il mio Cagliari arriva in Europa? Quello si potrebbe fare, assolutamente si’, ci penseremo. Mi sono ripromesso di non andare cosi’ oltre, pero’ si fa qualsiasi cosa per raggiungere risultati straordinari“. Intervista a Rai Radio1 come ospite di Un Giorno da Pecora per l’allenatore del Cagliari, Rolando Maran. Il tecnico parla anche della situazione ...

Atalanta-Cagliari - Maran : “non dobbiamo accontentarci ora - è importante avere la voglia di stupire” : “Abbiamo giocato su un campo difficile. Loro avevano sempre segnato in casa. Noi abbiamo ribattuto colpo su colpo. Gara da incorniciare, non abbiamo mai rinunciato ad attaccare. Mettere questa personalità a Bergamo non è scontato. Cerchiamo di crescere, oggi siamo riusciti a mettere in difficoltà i nostri avversari”. Rolando Maran commenta così il successo del Cagliari a Bergamo ai microfoni di DAZN. “C’era lo ...

Probabili formazioni Atalanta-Cagliari : Gasperini e Maran fanno turnover - paga Gomez? : Probabili formazioni Atalanta-Cagliari – Il match del nuovo Gewiss Stadium aprirà la domenica dell’11^ giornata di Serie A. Anticipo dell’ora di pranzo tra nerazzurri e rossoblu, tra le rivelazioni (i primi ormai non tanto) del torneo. Ilicic e compagni vogliono proseguire il grande cammino finora intrapreso insidiando la vetta, i sardi hanno intenzione di confermarsi cercando di rimanere il più possibile ancorati alla ...

Cagliari-Bologna - Maran incorona Mihajlovic : “per ciò che ha dimostrato merita la Panchina d’Oro” : L’allenatore del Cagliari ha parlato benissimo del collega serbo, augurandogli addirittura di vincere la Panchina d’Oro Cagliari e Bologna si affronteranno domani alla Sardegna Arena nel decimo turno del campionato di Serie A, in Panchina però non ci sarà Sinisa Mihajlovic, che ha già iniziato il terzo ciclo di chemioterapia per debellare la leucemia diagnosticatagli in estate. LaPresse/Tano Pecoraro Sul coraggio e sulla ...

Formazioni ufficiali Torino-Cagliari : Iago Falqué accanto a Belotti - poche sorprese per Maran : Formazioni ufficiali Torino-Cagliari – Mazzarri rischia grosso. Il Torino è reduce da una serie di risultati negativi, ultimo la sconfitta contro l’Udinese. I granata devono tornare alla posta piena. Non sarà facile visto che avversario del Toro è il Cagliari, una delle squadre più in forma del campionato. La compagine di Maran si sta rivelando come sorpresa di questo avvio di stagione e si mantiene stabilmente nelle prime ...

Cagliari - Maran : “Gol di Kalinic giustamente annullato”. Sospiro di sollievo per le condizioni di Pisacane : Sembra meno grave del previsto l’infortunio di Pisacane, protagonista dello scontro con Olsen al novantesimo di Roma-Cagliari: il difensore, uscito in barella e con il collare, è stato subito trasportato al Pronto soccorso del Policlinico Gemelli per accertamenti. Ma gli esami non hanno evidenziato lesioni. Un Sospiro di sollievo: il centrale si era accasciato a terra subito dopo l’incidente. E il gioco era rimasto fermo per ...

Roma-Cagliari - furia giallorossa : Petrachi e Fonseca alzano la voce - Maran soddisfatto : “Siamo molto, ma molto amareggiati. Non e’ da questa settimana che subiamo torti. Questo e’ un dato di fatto. Pensiamo a Bologna, al fallo di mano di Denswil, non rilevato e non evidenziato dal Var. Non saremo fortunati. Domenica, poi, a Lecce, c’era un fallo di mano evidente e nessuno ha richiamato l’arbitro”. Sono le dichiarazioni dopo Roma-Cagliari, del direttore sportivo del club capitolino, Gianluca ...