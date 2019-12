Brescia | ufficiale il nuovo ribaltone | Grosso esonerato e panchina riaffidata a Corini

E’ ufficiale. Nel Brescia va via Grosso e torna Corini : Era nell’aria da ieri pomeriggio. Ora è ufficiale. Fabio Grosso non è più l’allenatore del Brescia. Lo comunica il club con una nota sul suo sito. Al posto del tecnico, che è rimasto solo tre giornate in panchina (rimediando tre sconfitte), torna l’ex allenatore, Eugenio Corini. Il Brescia scrive che l’accordo con Corini è stato raggiunto dopo un lungo incontro chiarificatore tra l’allenatore e il presidente ...

Brescia - ufficiale il ritorno di Corini in panchina : il comunicato del club : L’incontro tra l’allenatore e la società del Brescia è andato a buon fine, dopo un mese Corini sostituisce Grosso Eugenio Corini torna sulla panchina del Brescia. È arrivato il comunicato ufficiale del Brescia che certifica l’esonero di Grosso e il ritorno di Corini alla guida delle Rondinelle. Ecco il comunicato ufficiale. «Brescia Calcio comunica che Fabio Grosso non è più l’allenatore della Prima Squadra. A lui e a tutto ...

Brescia - è ufficiale : Fabio Grosso è il nuovo allenatore dei lombardi : Mancava soltanto l’ufficialità, che è arrivata adesso: Fabio Grosso è il nuovo allenatore del Brescia. Il club del presidente Cellino ha deciso di optare per l’ex terzino per il dopo Corini, esonerato in seguito alla sconfitta a Verona e un cammino recente negativo. Il campione del mondo, per poter sottoscrivere il contratto con i lombardi, ha dovuto rescindere proprio con gli scaligeri, allenati sino alla scorsa stagione. ...

Grosso al Brescia - è tutto pronto : ufficiale la rescissione col Verona : Fabio Grosso è sempre più vicino alla panchina del Brescia. Dopo l’esonero di Corini e il rifiuto di Diego Lopez, la società lombarda ha orientato le proprie attenzioni sull’ex allenatore del Verona. Proprio pochi minuti fa, in tal senso, è avvenuta la rescissione ufficiale del contratto che legava l’ex terzino agli scaligeri, operazione chiaramente necessaria per il via all’avventura con le Rondinelle. Questo il ...

Brescia - UFFICIALE : esonerato Corini - Fabio Grosso nuovo allenatore : esonerato Corini, ora è UFFICIALE. Il Brescia ha scelto di dire addio al suo tecnico dopo la sconfitta del Bentegodi contro il Verona. Ko letale e addio concretizzato nelle scorse ore. Corini lascia le Rondinelle dopo un percorso entusiasmante e ricco di grandi soddisfazioni, culminato con la promozione in Serie A. Cellino starebbe già valutando […] L'articolo Brescia, UFFICIALE: esonerato Corini, Fabio Grosso nuovo allenatore proviene da ...