Brescia | fatta per il ritorno di Corini in panchina | nelle prossime ore l’ufficialità

(Di lunedì 2 dicembre 2019) L’incontro tra l’allenatore e la società delè andato a buon fine, dopo un mesesostituisce Grosso Eugeniotorna sulladel. Come riporta Gianluca Di Marzio, Fabio Grosso sarà esonerato e l’ex centrocampista di Chievo e Palermo tornerà alla guida delle Rondi. L’incontro con la società è andato a buon fine ed è ufficiale il suo rientro in, in seguito alle prestazioni insufficienti della squadra guidata da Grosso. Tre sconfitte e ben 10 gol subiti negli ultimi tre incontri per la squadra lombarda. Leggi su Calcionews24.com

