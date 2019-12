Brescia Atalanta | il difensivismo di Grosso non paga

Brescia Atalanta : Gosens è l’importanza dei quinti : Gosens e gli altri esterni sono determinanti nel calcio dell’Atalanta. Sono costantemente alti per aprire il fronte d’attacco L’Atalanta è una squadra che attacca con tanti uomini. Soprattutto contro avversari che si chiudono dietro, la spinta degli esterni di Gasperini è fondamentali. La loro presenza sulla stessa linea degli attaccanti consente di aprire il fronte offensivo, allargando gli avversari. Una delle giocate ...

Brescia Atalanta : l’importanza offensiva di Pasalic : I gol di Pasalic contro il Brescia espriono l’importanza del giocatore croato per l’Atalanta. Soprattutto quando manca Zapata Muriel ha caratteristiche molto diverse da Duvan Zapata. Dà meno peso in avanti, non riesce a essere un riferimento pericoloso dentro l’area come il compagno. Ciò si vede quando l’Atalanta affronta avversari bassi, che si chiudono. Di conseguenza, gli inserimenti di Pasalic sono determinanti, ...

Brescia Atalanta : Ilicic ha numeri strepitosi : Ilicic ha dipinto calcio in Brescia-Atalanta. I numeri certificano la prestazione strepitosa dello slovacco Ilicic è stato senza dubbio il protagonista principale nel trionfo dell’Atalanta in casa del Brescia. I padroni di casa si chiudevano dietro con linee molto strette, di conseguenza la Dea ha cercato molto lo sloveno per avere disordinare la struttura avversaria. Oltre al gol e all’assist, Ilicic ha fatto 7 passaggi chiave, 7 ...

Doppietta Pasalic e Ilicic - l'Atalanta vince 3-0 a Brescia : Il derby tra Brescia e Atalanta, aperto con i disordini nel pre partita tra due gruppi del tifo organizzato casalingo, sorride a Gasperini

Calcio - Serie A 2019-2020 : l’Atalanta si impone nel derby contro il Brescia - cade la Fiorentina contro il Lecce : Tre gli anticipi andati in scena quest’oggi nel 14° turno del campionato di Calcio di Serie A 2019-2020. L’Atalanta si conferma in grande evidenza e supera nettamente al “Rigamonti” il Brescia 3-0. Per gli uomini di Gian Piero Gasperini una doppietta del croato Mario Pasalic e una realizzazione negli ultimi scampoli del match dello sloveno Josip Ilicic sono valse i tre punti. Con questa vittoria, la Dea è in quarta ...

Esonero Grosso - il tecnico del Brescia rischia : la situazione dopo il ko contro l’Atalanta : Esonero Grosso – Altra pesante debacle in casa Brescia, la 14^ giornata del campionato ha visto nel primo anticipo il netto successo dell’Atalanta che vinto contro le Rondinelle con il netto risultati di 0-3, partita che non ha lasciato dubbi per l’andamento dell’incontro. Il match non è stato mai in discussione, il grande protagonista è stato Pasalic, il centrocampista autore di una doppietta, nel finale la rete di ...

Atalanta - Gasperini incredibilmente non è soddisfatto : il tecnico commenta così il successo contro il Brescia : “Oggi abbiamo dovuto raschiare il fondo del barile, tirare fuori energie nervose e non era facile. Si vedeva che andavamo più piano rispetto al solito, allora bisogna cercare di spronare e incoraggiare la squadra”. Sono le dichiarazioni di Giampiero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, commenta ai microfoni di Sky il netto successo contro il Brescia. “In queste partite in cui domini, se non le chiudi, poi si possano ...

