Borse | la Cina fa balzare i titoli asiatici Future volatili sull’Europa

Borse positive - si spera su accordo Usa-Cina. Atteso giudizio Dbrs sull'Italia : Il consigliere economico della Casa Bianca Larry Kudlow ha assicurato che un accordo preliminare vicino. La Borsa di Tokyo ha segnato un rialzo in chiusura, dopo due pesanti sedute negative. Sul mercato dei titoli di Stato intanto lo spread BTp-Bund si è attestato nei primi scambi a quota 171,60 punti base

Spread Btp-Bund in ribasso - Borse positive in Asia sulla fiducia Usa-Cina : La Borsa di Tokyo ha segnato un rialzo in chiusura, dopo due pesanti sedute negative. Sul mercato dei titoli di Stato intanto lo Spread Btp-Bund si è attestato nei primi scambi a quota 171,60 punti base

Le Borse ripartono dal ritrovato ottimismo su Usa-Cina. Occhi sul BTp Italia : Chiusa la borsa di Tokyo per festività, oggi l’unico dato macroeconomico in calendario viene degli Stati Uniti ed è quello relativo alle vendite di case. In giornata termina il collocamento al retail della quindicesima tranche del BTp Italia, dopo i due miliardi di ordini registrati nel primo giorno

Borse positive tra incognita Brexit e progressi Usa-Cina. Giù Atlantia : I «sostanziali progressi» evidenziati dal vicepremier cinese nel negoziato Usa-Cina favoriscono il rialzo dei listini azionari mentre l'attenzione è tutta puntata su Londra e sulle mosse del premier inglese per arrivare a un nuovo voto del Parlamento sull'accordo per l'uscita dall'Ue. In calo le esportazioni giapponesi a settembre: lo yen in discesa

Borse incerte tra incognita Brexit e progressi Usa-Cina. Giù Atlantia - : La sterlina si indebolisce ma poi recupera, lo yen perde terreno dopo il calo dell'export giapponese a settembre

Borse contrastate su frenata Pil Cina e ko Renault. Male Pirelli e Fca : La crescita cinese ai minimi dal 1992 e il taglio alle stime sui risultati della casa francese penalizzano i listini già cauti alla vigilia del voto del Parlamento inglese sulla Brexit

Borse in equilibrio nonostante frenata Cina. Male settore auto : Tra gli investitori permane il dubbio sulla crescita dell’economia negli Stati Uniti e sul conto alla rovescia verso una recessione che manca ormai all’appello da oltre 10 anni

Borse asiatiche in rialzo dopo il primo accordo sui dazi Usa-Cina : I mercati finanziari si lasciano alle spalle una settimana all’insegna della propensione al rischio caratterizzata da

Dazi Usa - Trump annuncia una tregua nella guerra commerciale con la Cina : nessuna nuova sanzione dal 15 ottobre. Le Borse volano : Da una parte il fronte europeo, con i Dazi degli Usa pronti a scattare il 18 ottobre anche su una parte del made in Italy, dal parmigiano agli amari. Dall’altra l’annuncio di una prima “pace” che metterebbe fine alla guerra commerciale con la Cina. A dirlo è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in persona che parla di “fase uno“: non ancora lo storico patto per risolvere tutte le annose questioni ...

Borse in rosso - riprendono i colloqui Usa-Cina. A Piazza Affari luci su Moncler : Dopo l'avvio positivo virano in rosso gli indici europei, con gli occhi puntati su Washington. Attesa anche per i dati macro. Gli acquisti si concentrano sui titoli del lusso dopo i dati di ieri del colosso francese Lvmh. In risalita l'euro che recupera la soglia di 1,10 sul dollaro

Borse attese in ribasso - pessimismo su negoziati Usa-Cina : E' attesa una partenza in ribasso per le principali Borse europee sulla scia della performance negativa messa a segno da Tokyo e da Wall Street condizionate nuova ondata di pessimismo sull'esito del nuovo ciclo di negoziati commerciali tra Washington e Pechino