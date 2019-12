Borse | dall’Ecofin ai salari Usa ecco i market mover della settimana

ilsole24ore

(Di lunedì 2 dicembre 2019) In primo piano le trattative sui dazi. In arrivo le previsioni delle imprese cinesi, europee e americane. Prospettive Istat per il 2020. In agenda l’Ecofin sull’Unione bancaria

