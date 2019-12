Bonafoni | altro che chiusura | pronto rilancio Palazzo Baleani

romadailynews

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Roma – “Oggi registriamo un nuovo passo in avanti per la sanita’ regionale con ildi, come avevamo garantito. La struttura, al di la’ delle voci e delle polemiche degli ultimi mesi, non solo non chiudera’ ma assume un ruolo centrale a livello regionale. Il decreto firmato stamane dal commissario ad acta istituisce nelil Centro avanzato per la Tutela della Salute della Donna che, in collaborazione con le Asl, ha funzioni di diagnosi e presa in carico delle donne con sospetta patologia tumorale, con particolare riferimento a quella della mammella e dell’apparato riproduttivo. Unche- in linea con il Piano reginale della prevenzione- puntera’ alla promozione del coinvolgimento e della partecipazione attiva delle donne e su cui la nostra amministrazione fara’ un investimento rilevante per cio’ ...