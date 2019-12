Biathlon | Giuseppe Montello infortunato alla spalla destra nella tappa di Oestersund

oasport

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Si apre come peggio non potrebbe la stagione di, costretto a fermarsi per infortunio subito dopo aver disputato la prima gara dell’anno in quel di, sede della primadella Coppa del Mondo 2019-2020 di. L’azzurro ha comunicato di aver rimediato una dislocazione della spe dunque di dover interrompere l’attività agonistica per un periodo di tempo ancora da stabilire. Il friulano classe 1992 aveva chiuso in 72^ posizione, quindi fuori dzona punti, la sprint svedese con tre errori al tiro ed un distacco complessivo di 2’32” nei confronti del vincitore norvegese Johannes Boe. Chiaramente l’assenza direnderà automatico l‘inserimento di Daniele Cappellari nel quartetto italiano che prenderà partestaffetta maschile in programma sabato 7 dicembre sempre a. View ...

nvpersie7 : Biathlon, Giuseppe Montello: “Mi sono concentrato soprattutto sul tiro, voglio togliermi delle soddisfazioni anche… -