Biathlon | Coppa del Mondo Oestersund 2019 | il calendario della seconda settimana

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Ladel/2020 diha appena terminato il suo weekend inaugurale con le staffette miste e le sprint disputatesi in Svezia ad Östersund. La prima tappa didel/2020 però non è ancora finita in quanto anche il prossimo finenella stessa località scandinava si tornerà in azione per le Individuali e le staffette monosesso. L’Italia ha iniziato alla grande la stagione con due successi preziosissimi e Dorothea Wierer ha difeso con maestria il proprio pettorale giallo. Allo stesso modo anche Johannes Bø è partito col botto e ha subito frenato i tentativi di rivalsa del rivale francese Martin Fourcade che però èè apparso in ottima forma e ama l’Individuale, quindi già giovedì potrebbe tornare più forte che mai. L’intero weekend di garedeldia Östersund sarà trasmesso in diretta tv da Eurosport, e in live ...

