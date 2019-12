Berlusconi show dopo il successo del Monza | “devo andare a putt… | vi saluto” VIDEO

Giulia De Lellis riceve i complimenti da Berlusconi al Maurizio Costanzo show : Tra i tanti ospiti del “Maurizio Costanzo show” tra i tanti ospiti c’era anche Giulia De Lellis reduce dal grande successo del suo libro “Le corna stanno bene su tutto! Ma io stavo meglio senza” che ha venduto oltre 100.000 copie, ha ricevuto i complimenti di gran parte degli ospiti presenti in sala, in particolare dell’ex premier Silvio Berlusconi, che l’ha elogiata sia per la sua bellezza, che per la sua bravura, chiedendole anche quale sia il ...

Costanzo Show - Silvio Berlusconi si incanta alla vista di Giulia De Lellis - poi la riempie di complimenti - “E’ bellissima” : Silvio Berlusconi, si sa non resiste al fascino delle donne e anche sul palco di Maurizio Costanzo Show non si è smentito. Il cavaliere è apparso particolarmente affascinato da un’influencer molto famosa, Giulia De Lellis. L’ex premier ha rivolto all’ex tronista di uomini e donne una serie di apprezzamenti. Ad un certo punto Silvio Berlusconi si è rivolto a Giulia De Lellis e le ha detto “Sei bellissima”. Giulia De Lellis stava ...

Al Bano Carrisi - agguato a Silvio Berlusconi al Maurizio Costanzo show : il Cav lo gela : Ospite d'eccezione al Maurizio Costanzo show è Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia ovviamente parla di politica, di manovra, di Matteo Renzi e della crisi dell'Ilva, per la quale prevede un salvataggio pubblico. Ma, così come è nella cifra stilistica della trasmissione di Canale 5, c'è spaz

Silvio Berlusconi al Maurizio Costanzo Show - : Fonte foto: ufficio stampaSilvio Berlusconi al Maurizio Costanzo Show 1Sezione: Spettacoli Roberta Damiata Ospite d'onore al Maurizio Costanzo Show, Silvio Berlusconi, ha come sempre tenuto banco parlando di politica, ma c'è stato anche spazio per l'Ilva e per la sua ironia con cui ha lanciato qualche frecciatina Persone: Silvio Berlusconi ...

Maurizio Costanzo Show : Silvio Berlusconi e tutti gli ospiti della terza puntata : Domani, mercoledì 13 novembre, in seconda serata su Canale 5, nuovo appuntamento con il talk più prestigioso della tv. Sul...

Salvini riempe la piazza del disagio - Berlusconi fa il solito show al cinema : E’ la piazza del disagio e di un ceto medio, che ormai non può più definirsi tale, massacrato dalla crisi. Terni, ex feudo di sinistra, la città umbra per antonomasia delle acciaierie, si colore di verde e di blu Lega. Sono scoccate da poco le 21 di un venerdì sera diverso dai precedenti. Fra poco più di 48 ore si conoscerà il risultato delle elezioni regionali. E ci troviamo a Largo Frankl. ...