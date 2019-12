Benevento | ecco il nuovo calendario per la raccolta rifiuti | entrerà in vigore a gennaio

anteprima24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiPresentato questa mattina in commissione Ambiente, a palazzo Mosti, ilper la differenziata cheinneldel 2020. A rappresentare l’Asia, nell’audizione voluta dal presidente di commissione Romilda Lombardi, è stato Gino Mazza, responsabile dell’area tecnica dell’azienda. Due le novità più significative, così come emerso dalla conferenza stampa tenutasi la scorsa settimana. Parte la‘porta a porta’ del vetro, mentre le giornate dedicate alladell’organico scendono da tre a due.Zona A (Ponticelli, Capodimonte, Cretarossa, Pacevecchia, Mellusi/Atlantici, Fontanelle/Via Avellino, Centro Storico). Esposizione delle attrezzature dalle ore 20 alle ore 24 Lunedì: Organico (carrello marrone davanti al proprio portone, no sacco in plastica) Martedì: Non ...

