Belen Rodriguez | rispunta il video a luci rosse ma la legge non può aiutarla | VIDEO

Maria De Filippi rimprovera Belen Rodriguez davanti a tutti - l’argentina si ribella così… : Maria De Filippi corregge la pronuncia di Belen Rodriguez Nonostante Belen Rodriguez è in Italia da diversi anni, la soubrette ha ancora qualche difetto di pronuncia. Anche se la moglie di Stefano De Martino parla perfettamente la nostra lingua non ha mai perso il suo accento argentino. E proprio nella puntata di Tu si que […] L'articolo Maria De Filippi rimprovera Belen Rodriguez davanti a tutti, l’argentina si ribella così… ...

Tu sì que vales : Belen Rodriguez ripresa da Maria sulla pronuncia e commossa per una bimba : Sabato 30 novembre è andata in onda un'altra divertente puntata di "Tu sì que vales": a farla da padrona, sono stati sia i siparietti tra i concorrenti e i giudici, che alcune emozionanti esibizioni. Belen Rodriguez, inoltre, si è resa protagonista di un botta e risposta con Maria De Filippi che ha catturato l'attenzione degli appassionati di gossip: la bionda presentatrice, infatti, ha bonariamente rimproverato la collega per la pronuncia non ...

Belen Rodriguez : “Avrò una figlia come te!” - : Ludovica Marchese L'Acrobatica Grugliasco ottiene il pieno dei voti durante la scorsa puntata di Tú sí que vales, ma tutti i riflettori sono puntati sulla piccola Arianna che fa riscoprire a Belen Rodriguez il suo desiderio di maternità Durante l’ultima puntata di Tú sí que vales, la bellissima Belen Rodriguez si è lasciata sfuggire una frase che ha tradito il suo ritrovato senso di maternità, un desiderio tornato prepotentemente a ...

#Tusiquevales 6 – Settima puntata del 30 novembre 2019 – Con Belen Rodriguez - Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni su Canale 5. : Questa sera, alle 21:15, tornerà Tu si que vales con la Settima puntata della sua sesta edizione. Il grande talent show di Canale 5 è pronto ad intrattenere la platea del sabato sera per nove appuntamenti con la sua consueta schiera di artisti, talenti e personaggi più o meno bizzarri, provenienti dall’Italia e dal mondo. Alla conduzione, il terzetto composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. La sesta puntata ha ...

Belen Rodriguez fa un’ammissione spiazzante : “Sono una parac*la” : Francesca Manzini sorprende Belen Rodriguez: la confessione Ieri Belen Rodriguez e Francesca Manzini hanno passato una piacevolissima serata insieme in quel di Milano. E le due hanno voluto testimoniare questo loro incontro con un simpatico video postato poco fa su twitter dall’imitatrice e speaker radiofonica di RDS. In questa occasione l’ex concorrente di Amici Celebrities ha sorpreso molto la moglie di Stefano De Martino, Belen, ...

La dieta di Belen Rodriguez nel mirino - arriva l’attacco della collega : “Ma siamo proprio sicuri?” : Francesca Manzini contro Belen Rodriguez. Ma solo per gioco. La prima imitatrice (e pare anche estimatrice) della showgirl argentina ha infatti pubblicato su Facebook un video in compagnia di Belen Rodriguez. La presentazione avviene con la voce di Maria De Filippi: “Questa è una storia di Belen Rodriguez, una donna che ho scoperto a Tu si que vales”. Seguono imitazioni di Sabrina Ferilli e Mara Venier. Poi la Manzini torna nei suoi panni e ...