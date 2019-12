Bagni rotti sulla Stazione Spaziale | la Nasa ordina pannoloni per gli astronauti

thesocialpost

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Momenti di imbarazzo a bordo dellain orbita attorno alla Terra. Nelle scorse ore, entrambi isi sono. A seguito dell’incidente, lahato a tutto l’equipaggio di passare al piano B: indossare i. La notizia del guasto è emersa durante una comunicazione tra lae la. Sembrerebbe che entrambi ia disposizione si siano guastati nello stesso momento. Gli, abituati a condizioni estreme, e a problemi ben più complessi, si sono fatti una risata e hanno provveduto a riparare il guasto. Luca Parmitano in versione “idraulico” In questi casi, si sa, il lavoro sporco tocca al comandante. Ed ecco allora che il nostro “Astro” Luca Parmitano ha rispolverato la cassetta degli attrezzi e le sue conoscenze di idraulica per risolvere il guasto momentaneo. Subito dopo, glinon si sono fatti ...

roland_hansen : Stazione spaziale, rotti tutti i bagni. La Nasa agli astronauti: usate i pannoloni - EnzoSannino7 : RT @TenaceMente_com: Stazione Spaziale: bagni rotti, pannoloni per gli astronauti: - StellaS33442832 : RT @TenaceMente_com: Stazione Spaziale: bagni rotti, pannoloni per gli astronauti: -