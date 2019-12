Baglio | soldi incassati per servizi cimiteriali spariti e manutenzione bloccata

romadailynews

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Roma – “Che fine fanno iche Roma Capitale incassa per i? A tre mesi dalla nomina ad assessore all’ambiente di Laura Fiorini restano solo tante belle parole ma zero fondi per i disastrati camposanti di Roma. Siamo agli sgoccioli del 2019 e dei fondi stanziati in bilancio per le manutenzioni straordinarie dei cimiteri neanche un euro e’ ancora arrivato”. “L’unica novita’ che registriamo con rabbia e’ solo il costoso consulente dell’assessore. L’articolo 9 commi 3 e 4 del contratto dio attribuiscono in via esclusiva al Dipartimento ambiente sia le manutenzioni sia il relativo finanziamento e si puo’ provvedere autonomamente senza necessita’ di assegnare i lavori a terzi”. “Gli impegni dell’assessore Fiorini a mezzo stampa sulle coperture degli edifici del ...

