Baby Yoda | perché la sua presenza in The Mandalorian potrebbe cambiare la saga di Star

Avengers : Endgame - Baby Yoda contro Thanos nella parodia video! : Baby Yoda affronta Thanos in Avengers: Endgame, in un video dedicato alla superstar indiscussa di The Mandalorian, nuova serie tv Disney+. Baby Yoda è ora protagonista di un video ispirato ad Avengers: Endgame. Nel filmato in questione, vera e propria sinergia tra due dei principali brand della Disney, viene rielaborata la celebre sequenza dei portali, dove tutti gli eroi annientati da Thanos nel precedente Avengers: Infinity War tornano in ...

Baby Yoda che beve da una tazza è il nuovo meme virale tra i fan di Star Wars! : Baby Yoda continua a conquiStare i fan di Star Wars e l'immagine in cui beve da una tazza è diventata virale online tra i fan di Star Wars. Baby Yoda è nuovamente al centro di un esilarante meme creato grazie a un momento tratto dal quarto episodio di The Mandalorian in cui la simpatica creatura viene mostrata mentre beve da una tazza. L'ormai Star della serie, e di queste ultime settimane del 2019, continua a far parlare di sé a ogni ...

Baby Yoda arriva anche in Star Wars Battlefront 2 grazie alle mod : Con l'arrivo delle primissime immagini dell'atteso ultimo capitolo della nuova trilogia di Star Wars, The Mandalorian, Baby Yoda è subito diventato un meme nella rete.Il personaggio è stato subito molto apprezzato dai fan, tanto che ora potremo ritrovare Baby Yoda anche all'interno di Star Wars Battlefront 2 grazie all'impegno di un fan che sta realizzando una mod apposita.L'utente Reddit Nanobuds1220 ha infatti svelato che la sua mod porterà ...