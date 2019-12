Avengers | Endgame | Baby Yoda contro Thanos nella parodia video!

movieplayer

(Di lunedì 2 dicembre 2019)affrontain, in un video dedicato alla superstar indiscussa di The Mandalorian, nuova serie tv Disney+.è ora protagonista di un video ispirato ad. Nel filmato in questione, vera e propria sinergia tra due dei principali brand della Disney, viene rielaborata la celebre sequenza dei portali, dove tutti gli eroi annientati danel precedente: Infinity War tornano in azione per aiutare glia sconfiggere il perfido alieno una volta per tutte. Ebbene, questa volta arriva un eroe solo: la star di The Mandalorian,, che entra in scena nel suo letto volante e dotato di una piccola spada laser, con la quale dà del filo da torcere a ...

_LuigiJMC : @Il_Mago_KK Ti prego non triggerarmi ancora con Tarantino ?? per the irishman e the avengers Endgame effettivamente… - 3Cycle_ : Oggi a Sorrento iniziano le Giornate professionali di cinema. Intanto una bella notizia: Avengers Endgame, con la d… - Noovyis : (Avengers: Endgame, il destino di un personaggio è stato lasciato nel mistero volutamente) Playhitmusic - -