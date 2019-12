Autostrade | Benetton | "Basta odio contro di noi" Di Maio | "Surreale"

Luciano Benetton dice che nessuno della sua famiglia ha mai gestito Autostrade : In una lettera ai giornali ha sostenuto che gli attacchi alla sua famiglia sulla vicenda del Ponte Morandi siano ingiusti, mentre Di Maio insiste con la revoca delle concessioni

Autostrade - Di Maio risponde a Benetton : «Sulla revoca della concessione tireremo dritto» : Il capo politico del M5S: «Per noi la strada è tracciata. Le famiglie delle vittime del Ponte Morandi chiedono e devono avere giustizia»

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 Dicembre : Benetton senza vergogna. Luciano scrive ai giornali e si autoassolve per i crolli di Autostrade : Concessionario Benetton si autoassolve e scarica tutto sui manager Sui giornali – L’incredibile lettera di Luciano in cui nega che la famiglia si sia mai occupata della gestione di Autostrade: “Contro di noi una campagna d’odio” di Giorgio Meletti Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Via del Cazzaro. “Salvini al Costanzo Show canta ‘Via del Campo’ di Fabrizio De Andrè” (il Giornale, 28.11). Poi magari qualcuno ...

Autostrade - M5s contro Benetton : “Ipocrita - dice sì ai soldi e no alle responsabilità” : Il Movimento Cinque stelle replica alla lettera inviata ad alcuni quotidiani da Luciano Benetton per chiedere la fine della campagna d'odio contro la famiglia sul caso Autostrade. "Vedevano negli anni miliardi di euro di ricavi e non hanno avuto nessuno scrupolo a chiedersi se quei ricavi non derivassero anche dai mancati investimenti in manutenzione e sicurezza" scrivono i pentastellati.Continua a leggere

Autostrade - Di Maio attacca i Benetton : «Niente scuse - avanti con la revoca» : Attacco ad alzo zero contro Luciano Benetton da parte del ministro degli esteri e leader del M5s Luigi Di Maio. E nuovo fronte aperto per la maggioranza e i rapporti col Pd (ammesso e non concesso che sull’argomento ci fosse stata davvero una parziale tregua). Dopo che questa mattina Luciano Benetton ha chiesto e ottenuto dai principali giornali nazionali di pubblicare una lettera rivolta al direttore in cui prende le distanze dai ...

Autostrade - lettera di Benetton : «Basta odio contro la mia famiglia. Chiedo serietà - non indulgenza» : Gentile Direttore, trovo necessario fare chiarezza su un grande equivoco, nessun componente la famiglia Benetton ha mai gestito Autostrade. La famiglia Benetton è azionista al 30 per cento di...

Autostrade - la lettera di Benetton : “Non cerco scusanti - ma stop alla campagna d’odio di Di Maio” : "Non cerco indulgenza per Autostrade, chi ha sbagliato deve pagare, ma quello che trovo inaccettabile, è la campagna di odio scatenata contro la nostra famiglia, con accuse arrivate da subito e che continuano tutt’ora con veemenza da parte di esponenti del governo, come l’onorevole Di Maio, che addita la famiglia come fosse collusa nell’aver deciso scientemente di risparmiare sugli investimenti in manutenzioni. In pratica come fosse malavitosa. ...

Autostrade : Luciano Benetton - ‘attacchi ingiusti - anche noi colpiti da scelte manager’ : Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “Nessun componente della famiglia Benetton ha mai gestito Autostrade. La famiglia Benetton è azionista al 30% di Atlantia che a sua volta controlla la società Autostrade. Atlantia è una azienda quotata in borsa che ha il 70% di azionisti terzi nazionali e internazionali, tra cui sono presenti importanti fondi sovrani e investitori a lungo termine, che nulla hanno a che vedere con la famiglia Benetton. Le ...

Autostrade : Luciano Benetton - ‘attacchi ingiusti - anche noi colpiti da scelte manager’ (2) : (Adnkronos) – Luciano Benetton rileva che “siamo azionisti di lungo periodo che si sono sempre posti come obiettivo la crescita del valore delle aziende tenuto conto dell’interesse di tutti, utenti, clienti, lavoratori, investitori e azionisti. Non cerco giustificazioni, da quanto sembra l’organizzazione di Autostrade si è dimostrata non all’altezza, non è stato mantenuto il controllo necessario su tutti i settori ...

Autostrade : Salvini a Di Maio - ‘Lega difeso Benetton? è una bugia’ : Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “E’ una bugia e se fossi più volgare direi che è una cazzata. Noi non abbiamo mai detto: ‘Non si tolga mai la concessione’. Ma abbiamo sempre detto che chi sbaglia, paga. Le competenze in questi anni le hanno avute tutte i 5 Stelle con Di Maio al Mise, Toninelli alle Infrastrutture e Conte a palazzo Chigi. Quindi le cose sono due: se non hanno ancora revocato la concessione o sono ...

Autostrade - Grillo contro i Benetton : “Concessione fu favore senza eguali - è ora di cambiare” : Beppe Grillo va all'attacco dei Benetton e chiede la revoca delle concessioni autostradali per il gruppo da loro guidato. Il co-fondatore del M5s rilancia un post pubblicato sul blog delle stelle per parlare delle concessioni ottenute dai Benetton “più di 20 anni fa a condizioni di favore senza eguali. È tempo di cambiare”.Continua a leggere

Autostrade - Di Maio : “Vanno revocate le concessioni ai Benetton. Chi ci ha bloccato fino a 4 mesi fa? La Lega” : “Ai Benetton vanno revocate le concessioni, abbiamo iniziato 6 mesi fa il procedimento. Chi ci ha bloccato fino a 4 mesi fa? La Lega che ha sempre sostenuto che i Benetton dovevano rimanere”. Lo ha detto Luigi Di Maio nel corso di una diretta Facebook. “Abbiamo di fronte concessionari che con i nostri soldi hanno fatto profitti e non li hanno messi nella manutenzione. A tal punto hanno fatto profitti che l’estate scorsa è ...