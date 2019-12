Auto | il mercato italiano di novembre cresce del 2 | 2% Ma da inizio anno è -0 | 6%

Mercato Auto - segnali positivi. A ottobre +6 - 7% di immatricolazioni in Italia : I dati sulle immatricolazioni di ottobre sono positivi, ma non abbastanza per far pensare a una ripresa del Mercato automotive Italiano. Secondo i numeri riportati da Unrae, lo scorso mese si è chiuso con un +6,7% (rispetto al 2018) e immatricolazioni per un totale di 156.851 vetture. Dati che seguono la scia in positivo già osservata per il mese di settembre (+13%) ma che comunque non sono sufficienti a risollevare il consuntivo per i primi ...