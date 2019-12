Audio e testo di Stupida Allegria di Emma | il nuovo singolo da Fortuna

Audio e testo del nuovo singolo di Annalisa con Rkomi - Vento Sulla Luna anticipa il prossimo album : Il nuovo singolo di Annalisa dà una prima anticipazione del nuovo album atteso per la prossima primavera. Ed è così che l'artista di Savona torna in radio, insieme a Rkomi, con un brano che ha intitolato Vento Sulla Luna. Il singolo è disponibile a cominciare dal 29 novembre in radio e in tutte le piattaforme digitali. Vento Sulla Luna farà quindi parte del nuovo album di Annalisa, che darà un seguito naturale a Bye Bye. Questo il ...

Soldi In Nero è il nuovo singolo di Shiva feat. Sfera Ebbasta - il cash sempre più declinato nell’urban beat (testo e Audio) : Nel nuovo singolo di Shiva feat. Sfera Ebbasta troviamo tutto il prontuario più caro alla trap: Soldi In Nero, infatti, si presenta già dal titolo come l'ennesimo manifesto dell'ostentazione dietro la maschera della provocazione e viceversa. Sfera Ebbasta, del resto, è forse il più autorevole rappresentante della nuova ondata italiana di un genere ancora troppo nuovo per i veterani della musica e fin troppo coraggioso per il mondo dei ...

Marilyn Manson rivisita The End dei Doors - verrà la morte e avrà i nostri occhi (Audio - testo e traduzione) : Nessuno di noi è sopravvissuto a The End dei Doors, la magnum opus del Jim Morrison più nichilista e visionario, profetico quanto When The Music's Over, rivoluzionario quanto Unknown Soldier e demoniaco quanto Not To Touch The Earth. Sua e nostra unica amica, la fine, è quanto contempliamo se associamo quelle note dissonanti alle prime immagini di Apocalypse Now di Francis Ford Coppola e al biopic di Oliver Stone, che fece esplodere il ...

Mother è il nuovo singolo di Courtney Love per The Turning - non si esce vivi dagli anni ’90 (testo - Audio e traduzione) : Ascoltiamo il nuovo singolo di Courtney Love e le Hole riappaiono come un fantasma evanescente. Non c'è da stupirsi, forse, dal momento che dopo l'annuncio della reunion della band di Celebrity Skin era comparsa una foto sui social, tempestivamente rimossa dalla vedova Cobain ma congelata dal web. Mother è una ballata dark e gli ingredienti del depression mood degli anni '90 ci sono tutti: pennate stanche su chitarre in clean, accordi ...

L’abbraccio trip hop delle 3 Assassine di Ciao Sono Vale - nella claustrofobia della malattia mentale (testo e Audio) : 3 Assassine di Ciao Sono Vale è quanto è necessario raccontate sulla solitudine di chi vive una condizione di soffocamento esistenziale, nella prigionia di una pressa che da un'estremità minaccia la nostra pace, dall'altra soverchia con un carico di paranoia e dolore. Dopo la relazione tossica cantata e decantata in Cliché, Valeria Fusarri - questo il suo nome - ritorna su un tema delicato e immerge la nostra testa nel mondo della malattia ...

Beautiful Ghosts è il nuovo singolo di Taylor Swift per il film Cats (Audio - testo e traduzione) : A pochi mesi dall'uscita di Lover arriva il nuovo singolo di Taylor Swift, scritto appositamente per il film Cats di Tom Hopper ispirato dal musical di Andrew Lloyd Webber nel quale la cantautrice ha partecipato anche nel ruolo di Bombalurina. Per l'occasione Taylor Swift ha firmato il brano Beautiful Ghosts, una ballad dolcissima e onirica dalle atmosfere malinconiche, scandite da un 6/8 in cui la sua voce viene cullata da delicati arpeggi ...

Audio e testo del nuovo singolo di Biagio Antonacci - Ci Siamo Capiti Male anticipa il prossimo album : A una manciata di giorni dal rilascio del disco, il nuovo singolo di Biagio Antonacci apre la nuova era discografica del cantautore di Rozzano. Ci Siamo Capiti Male arriva in radio a cominciare dal 15 novembre, così come era stato annunciato al momento del lancio di Chiaramente Visibili Dallo Spazio. Ci Siamo Capiti Male è una canzone d'amore che mette in luce l'anima latina dell'artista, con un arrangiamento che ne esalta la scrittura e il ...

Blue Moon Rising è il nuovo EP di Noel Gallagher dopo il singolo Wandering Star (Audio e testo) : Il nuovo EP di Noel Gallagher sta per arrivare. Blue Moon Rising è infatti annunciato per il 6 marzo 2020, ma l'ex Oasis ha già rilasciato una prima anteprima di quella che sarà la sua prossima prova di studio, attraverso il singolo Wandering Star. A sorpresa, sembra che il maggiore dei Gallagher abbia nuovamente virato su un suono che ricorda quelli con i quali ha raggiunto il successo nel periodo Oasis. Noel si era infatti volutamente ...

Everything I Wanted di Billie Eilish è un lamento claustrofobico (testo - Audio e traduzione) : Everything I Wanted di Billie Eilish arriva come primo inedito dopo l'album di debutto When We Fall Asleep Where Do We Go?, forte di successi come Bad Guy. La piccola star di Los Angeles è ufficialmente la portavoce della nuova ondata elettronica, lontana dal mondo millennial nel sound e vicina agli anni '90 nel mood. Nella sua musica, creata in collaborazione con il fratello Finneas, troviamo quel mondo trip hop squarciato con le lamiere ...

L’incontro di Achille Lauro con i Subsonica in Il Mio DJ - nuovo singolo da Microchip Temporale (Audio e testo) : A una manciata di giorni dal ritorno discografico, le radio accolgono Achille Lauro con i Subsonica in Il Mio D.J., brano contenuto in Microchip Temporale e atteso per il 22 novembre. Si tratta del primo estratto per le radio dalla nuova resa dell'album, rilasciato a 20 anni da Microchip Emozionale, dopo che il gruppo aveva reso disponibile Aurora Sogna con i Coma Cose come brano promozionale del prossimo lavoro presto in uscita. Tanti ...

Under The Graveyard di Ozzy Osbourne è un tête-à-tête con la morte (Audio - testo e traduzione) : Under The Graveyard di Ozzy Osbourne si apre con un arpeggio e dopo poche battute accoglie la voce. Il Principe delle Tenebre ci illude di trovarci di fronte a una ballad classic rock di quelle che ci fanno sollevare gli occhi al cielo, che ci fanno dire: "Basta, gli anni '80 sono finiti". Sbagliamo, perché non è così. Di fronte a noi abbiamo un rocker stanco e provato, ma spaventato. Oggi Ozzy fa un piano di ammortamento dei suoi anni, una ...

Audio e testo di In Questa Città di Max Pezzali - la ballad che anticipa il nuovo album : Una dedica a Roma, nel testo di In Questa Città di Max Pezzali, che arriva in radio l'8 novembre e anticipa l'album atteso per il 2020. Questo è il ritorno dell'artista pavese in radio a distanza di qualche mese da Welcome To Miami (South Beach) ed è la prima anticipazione della prossima prova sulla lunga distanza. Del nuovo singolo, si racconta: "Roma è una Città incredibile, gigantesca, caotica, spesso incomprensibile per chi come me ...

Audio - testo e traduzione di This Is How (We Want You To Get High) di George Michael - brano postumo per Last Christmas : This Is How (We Want To Get High) di George Michael è il primo brano postumo pubblicato dopo la morte del cantante londinese. L'ex Wham! ci ha lasciati il 25 dicembre 2016 per un attacco cardiaco, e la sua morte sopraggiunta nel giorno di Natale aveva scatenato le più disparate teorie complottiste con riferimento alla popolare hit Last Christmas. 7 anni dopo la sua scomparsa, per la prima volta, scopriamo della nuova musica estratta dagli ...

Rob Halford dei Judas Priest lancia il singolo Morning Star dal nuovo album sul Natale (Audio - testo e traduzione) : A Rob Halford dei Judas Priest piace sperimentare e sentirsi libero di provare esperienze che non siano strettamente legate al mondo borchiato dell'heavy metal. Lo scopriamo in queste ore, con il lancio del singolo Morning Star estratto dal nuovo album Celestial, il quinto da solista dopo Halford IV (2010). Ciò che incuriosisce, a questo giro, è che Celestial è un album che raccoglie inediti e canzoni per le feste, e quando diciamo "per le ...