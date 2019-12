Attentato a London Bridge | le strazianti parole della vittima | “Spero qualcuno mi ami

Attentato Londra - diffuso il nome della seconda vittima dell’attacco sul London Bridge : è un’ex studentessa di Cambridge : È una ex studentessa dell’università di CamBridge la seconda vittima dell’Attentato sul London Bridge di Londra ad opera del terrorista Usman Khan che venerdì ha aggredito i passanti con un coltello, prima di essere ucciso a sua volta dalle forze dell’ordine. A riferirlo, senza ancora fornire il nome della ragazza, è stato il vice rettore dell’ateneo citato da diversi media britannici. Entrambe le vittime del 28enne ...

L'Isis rivendica l'Attentato sul London Bridge. Arrestato un uomo per l'attacco a l'Aja : L’Isis ha rivendicato l’attentato di venerdì al London Bridge. Lo riferisce il Site, sito di monitoraggio della galassia jihadista, spiegando che report dello Stato islamico definiscono l’aggressore del London Bridge un suo “combattente”.La polizia olandese ha Arrestato un sospetto per aver aggredito a coltellate tre adolescenti in una trafficata strada dello shopping a L’Aia. “A seguito ...

Attentato sul London Bridge - due morti e diversi feriti : L'uomo che sul London Bridge ha ucciso due persone e ne ha ferite diverse altre con un coltello, è il 28enne Usman Khan, un ex detenuto, legato a gruppi islamisti, e condannato per reati legati al terrorismo. Secondo le informazioni l'uomo, ucciso poi dagli agenti intervenuti, era uscito dal carcere un anno fa e indossava un braccialetto elettronico. Eroico il comportamento dei passanti che lo hanno disarmato. È diventata virale la foto di un ...

La zanna di un cetaceo per bloccare l'Attentatore : il gesto di uno degli eroi del London Bridge : Una zanna di narvalo: questa una delle armi usate dai cittadini per disarmare l’attentatore che ieri ha seminato terrore e morte sul London Bridge, accoltellando i passanti. A riportare la notizia e le immagini è il Daily Mail, mostrando l’assalitore che, prima di essere ucciso dalle forze dell’ordine, viene messo all’angolo da due passanti armati uno di un estintore e l’altro di una zanna di ...

London Bridge. L’Attentatore Usman Khan era libero su licenza : Usman Khan era stato condannato nel 2012 e rilasciato a dicembre 2018 “su licenza”. In pratica avrebbe dovuto soddisfare determinate

