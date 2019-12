Atalanta-Verona | probabili formazioni | Gomez e Muriel in panca per la Champions

Blastingnews

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Sabato 7 dicembre 2019 alle ore 15:00 si scontreranno, in un match valido per il 15° turno di Serie A. I bergamaschi nel turno precedente hanno ottenuto una schiacciante vittoria per 3-0 in trasferta contro le Rondinelle, al momento ultime della classe a sette lunghezze sebbene abbiano una partita da recuperare contro il Sassuolo. Tre punti ottenuti con doppietta di Pasalic e la rete di Ilicic allo scadere che permettono alla banda di Gasp di militare al sesto posto in campionato con 25 punti. Dall'altra parte l'Hellasha perso l'ultimo match contro la Roma per 1-3 anche se le polemiche di Zaccagni a fine gara sull'arbitraggio non si sono fatte attendere. I Gialloblu, sebbene questo scivolone, possono vantare un'onorevole nona posizione in Serie A che per una neopromossa è un piazzamento di tutto rispetto. Il miglior attacco del campionato (, 34 reti) ...

