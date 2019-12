Assicurazione Rc auto | la classe di merito sarà familiare | vale anche per moto e scooter

Blastingnews

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Il Movimento Cinque Stelle ha annunciato con apparente grande soddisfazione il fatto che, nel Dl fisco, è stato inserita un'importante novità relativamente all'Rc. Una delle maggiori voci di spesa nella gestione degliveicoli, ossia l', potrebbe, per ciascuna famiglia, essere ridotta grazie all'opportunità di beneficiare delladipiù bassa esistente in un nucleo. Non è un caso che i deputati grillini in commissione Finanze hanno avuto modo di definire tutto ciò come una "potenziale boccata d'ossigeno". Toccherà adesso ai cittadini confrontarsi su eventuali variazioni dei prezzi e valutare se davvero il risparmio per le taschesensibile. Il secondo mezzo prende lapiù bassa È noto come, in base alla condotta di ciascunmobilista in relazione ai sinistri con responsabilità o all'anzianità del proprio attestato di rischio, ogni ...

