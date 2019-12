Asia Argento si è fatta male | brutto infortunio per l’attrice | ecco cosa è successo

Grave infortunio per Asia Argento : sfuma la sua avventura a Pechino Express - : Monica Montanaro L'attrice e regista Asia Argento a causa di un Grave infortunio subìto le sarebbe preclusa e vedrebbe sfumata la sua partecipazione, in veste di concorrente, all'adventure game di RaiDue, "Pechino Express" 2020 Nelle ultime ore hanno fatto capitolino i primi rumors attorno alla nuova edizione del game show Pechino Express. Pare che sia terminata sul nascere l'avventura di Asia Argento all'interno del reality game ...

Pechino Express 2020 in onda a febbraio su Rai2 : il cast e l’infortunio di Asia Argento : Pechino Express 2020 ha finalmente una data ufficiale di messa in onda? Uno dei programmi fiore all'occhiello del prime time di Rai2 è stato lasciato in panchina a settembre con buona pace dei fan che, però, potranno rifarsi presto. Secondo le prime anticipazioni sui palinsesti della tv pubblica del prossimo inverno sembra proprio che la nuova edizione del programma andrà in onda a febbraio e, in particolare al martedì sera a partire dall'11 ...

Pechino Express 2020 - anticipazioni : Asia Argento si ritira - Soleil torna in Italia da Jeremias Rodriguez? : La nuova stagione di Pechino Express andrà in onda su Rai2 a febbraio 2020 (martedì 11, salvo variazioni di palinsesto). Intanto, si sono diffuse alcune indiscrezioni riguardo a quanto sta accadendo nelle registrazioni in corso in Thailandia, Cina e Corea. Secondo il sito Dagospia Asia Argento, in gara in coppia con Vera Gemma, si sarebbe ritirata a causa di un infortunio, uscendo di scena alla seconda puntata. Al suo posto sarebbe subentrato ...

Pechino Express - Asia Argento lascia per un infortunio : Asia Argento lascia Pechino Express per un infortunio. Secondo le ultime anticipazioni diffuse da Dagospia, la regista avrebbe abbandonato il reality nella seconda puntata a causa di un piccolo incidente. Asia si sarebbe fatta male durante una delle missioni e per questo motivo sarebbe stata costretta a interrompere la sua avventura. L’attrice ed ex di Morgan avrebbe lasciato la Thailandia, senza proseguire attraverso la Cina e la Corea ...

“Asia Argento si è fatta male - la sua avventura a Pechino Express è già finita” : L’avventura di Asia Argento a Pechino Express sarebbe finita (quasi) ancora prima di incominciare. È quanto riferisce Dagospia sostenendo che l’attrice si è infortunata proprio alle prime battute del programma di Rai 2 e per questo è stata costretta ad abbandonare subitola gara. “La nuova edizione di Pechino Express debutterà su Rai2 martedì 11 febbraio, la Rai ha ufficializzato il cast il mese scorso con la presenza tra i ...

“Grave infortunio”. Asia Argento - arriva la soffiata : costretta ad abbandonare : Nel febbraio 2020 avrà inizio la nuova edizione del reality show, ‘Pechino Express’, che sarà condotto da Costantino della Gherardesca. Sono dieci le coppie che gareggiano: I Gladiatori con Max Giusti e Marco Mazzocchi; Padre e Figlia con Marco Berry e la figlia Ludovica; Le Figlie d’Arte con Asia Argento e Vera Gemma; I Wedding Planner con Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi.E ancora: Le Collegiali con Nicole Rossi e Jennifer Poni; Gli Inseparabili ...

Pechino Express 2020 - cast : Asia Argento si ritira dopo un infortunio : Asia Argento abbandona Pechino Express 2020 dopo un infortunio: le anticipazioni La macchina di Pechino Express 2020 si è messa ufficialmente in moto. Le registrazioni dell’adventure game di Rai2 condotto da Costantino Della Gherardesca sono iniziate già da tempo. L’ottava edizione debutterà martedì 11 febbraio 2020 (salvo cambiamenti di palinsesto), poco dopo la fine del Festival di Sanremo, e lascerà invariata la formula del ...

Asia Argento si è fatta male : l’avventura a Pechino Express è già finita : Infortunio per Asia Argento a Pechino Express 2020 Sarebbe finita con largo anticipo l’avventura di Asia Argento a Pechino Express. Il condizionale è d’obbligo perché non ci sono certezze al momento. E non ci saranno fino a febbraio 2020, quando l’adventure game condotto da Costantino della Gherardesca andrà in onda. Stando a quello che si […] L'articolo Asia Argento si è fatta male: l’avventura a Pechino Express è ...

Ora Asia Argento molla il MeToo : Asia Argento è stata tra le prime attrici a denunciare le molestie del produttore statunitense Harvey Weinstein. Finito al centro di un enorme scandalo sessuale, quello che è stato definito “l’orco di Hollywood” è stato accusato da star famose come Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Rosanna Arquette, Ashley Judd, Kate Beckinsale, Salma Hayek.\\ adsensesiOra la figlia di Dario - dopo il clamore suscitato - affida ai microfoni dell’AdnKronos ...

Asia Argento : "Ho fatto una rivoluzione - ma poi ho pagato io le conseguenze del MeToo. Più degli uomini" : “Il MeToo? Mi chiedo a cosa sia servito tutto quello che è successo, di cui io ho pagato le conseguenze più grandi... Più degli uomini”. È la confessione di Asia Argento a due anni di distanza dalla nascita del movimento contro le molestie nel mondo dello spettacolo, di cui si fece portavoce.Le parole dell’attrice e regista, riportate dall’Adnkronos, sono state pronunciate in ...

FRIDA VIVA LA VIDA/ Il dolore che diventa arte : Asia Argento racconta Frida Kahlo : Frida VIVA La VIDA, la recensione del docu-film di Giovanni Troilo presentato al Torino Film Festival 2019: due facce diverse della stessa persona

Asia Argento - il giornalista Carlo Mondonico rischia venti mesi di carcere : colpa di questo articolo : Carlo Mondonico giornalista e opinionista televisivo rischia il carcere per un articolo del 2013 su Asia Argento. Lo scrive il Corriere della Sera, in edicola lunedì 18 novembre. Il pezzo in questione dal titolo: Asia Argento ubriaca di Max Gazzè, ha fatto infuriare l’attrice figlia di Dario Argento

Asia Argento querela Carlo Mondonico di “Novella 2000” e chiede condanna al carcere per un articolo su di lei “ubriaca di Max Gazzè” : Asia Argento ha querelato il giornalista di Novella 2000 Carlo Mondonico e, tramite il suo avvocato, ha chiesto durante il processo per lui la condanna per diffamazione a un anno e otto mesi di carcere, senza la possibilità di conversione in pena pecuniaria e senza il beneficio della sospensione condizionale della pena (solitamente concessa entro i 2 anni). A dare la notizia è Il Corriere della Sera, spiegando che nel mirino dell’attrice ...

Torino Film Festival all’insegna dell’horror - Asia Argento presenterà un doc su Frida Kahlo : Un’edizione all’insegna dell’horror, a partire dalla sigla rosso sangue che inneggia al cinema della paura. Così si presenta il 37° Torino Film Festival (22-30 novembre). Horror a tutto spiano, si diceva. E non solo perché il Gran Premio Torino 2019 andrà all’attrice icona di questo genere par excellance, Barbara Steele, oggi splendida 83enne che “nutre di memoria vivida ogni suo Film interpretato e ci regalerà aneddoti imperdibili” ma anche ...