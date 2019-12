Mara Venier - trionfo di Ascolti : Domenica In sfiora il 19% di share : Domenica In sfiora il 19% di share: nuovo trionfo di ascolti per Mara Venier Grande ed ennesimo risultato vincente per Mara Venier e la sua Domenica In. Gli ascolti tv di Domenica 1 dicembre, nella fascia pomeridiana, vedono la vittoria di Mara Venier con 3.335.000 telespettatori e il 18,7% di share nella prima parte, 3.290.000 telespettatori nella seconda parte, con il 18,7% di share contro le soap di Canale 5, Beautiful, Una Vita e il Segreto. ...

Ascolti TV | Domenica 1 dicembre 2019. Pezzi Unici 19.9% - La Caccia chiude col 10.7% : Pezzi Unici Nella serata di ieri, Domenica 1 dicembre 2019, su Rai1 la fiction Pezzi Unici ha conquistato 4.549.000 spettatori pari al 19.9% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata della serie spagnola La Caccia – Monteperdido ha raccolto davanti al video 2.401.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di 2.361.000 spettatori (9.5%). Su Italia1 Le Iene ha intrattenuto 2.148.000 ...

Ascolti tv domenica 24 novembre, il canale più visto Com'è andata l'ultima settimana di novembre? Scopriamolo subito! Come sempre, ogni domenica avviene un simpatico scontro pomeridiano. A sfidarsi, infatti, sono le signore della televisione: Mara Venier e Barbara d'Urso. I loro programmi vanno in onda in orari diversi, questo lo sappiamo, ma quale sarà stata

Ascolti TV | Domenica 24 novembre 2019. Pezzi Unici (20.2%) doppia La Caccia – Monteperdido (10.1%). Fazio 9.4%-8.2% - Le Iene 12.5%. Settimana Ventura 4.4% : Sergio Castellitto e Giorgio Panariello Su Rai1 Pezzi Unici ha conquistato 4.614.000 spettatori pari al 20.2% di share. Su Canale 5 La Caccia – Monteperdido ha raccolto davanti al video 2.250.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 Che Tempo che Fa ha catturato l’attenzione di 2.369.000 spettatori (9.4%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo sigla l’8.2% con 1.617.000 spettatori. Su Italia 1 Le Iene Show ha ...

Ascolti Domenica In - Domenica Live - Ruota Libera : d’Urso batte Fialdini : Domenica In, Ascolti di ieri: Mara Venier domina ancora contro le soap di Canale 5 È andata in onda ieri pomeriggio una nuova puntata di Domenica In. Per il contenitore Domenicale di Rai1 condotto da Mara Venier questi sono stati gli Ascolti: 3.261.000 telespettatori e il 18.62% di share nella prima parte e 2.864.000 telespettatori e il 17.14% di share nella seconda. Ancora ottimi risultati, dunque, per Zia Mara, in una puntata in cui è ...

Domenica In - record di Ascolti per Mara Venier : Belen commenta così : Mara Venier si gode il successo della sua Domenica In con dati di ascolto record e condivide i risultati con i suoi fan su Instagram. La trasmissione di Rai 1 ha infatti segnato il record stagionale con oltre 3,3 milioni di spettatori e un picco di 4,3 milioni pari a uno share del 19,8%. Anche Belen Rodriguez ha commentato il post di Zia Mara scrivendo: “Wuauuuuuu”. Un’espressione di meraviglia ed entusiasmo insieme che, a detta di molti, ...

Ascolti tv - domenica 17 novembre : Pezzi Unici doppia La caccia Monteperdido : La nuova fiction Rai ‘Pezzi Unici‘ con la prima puntata in onda su Rai1 ha ottenuto 4.621.000 telespettatori e il 20% di share vincendo la serata del 17 novembre e doppiando la concorrenza di Canale 5, dove ‘La caccia – Monteperdido‘ ha totalizzato 2.117.000 spettatori e il 9.4% di share. Ascolti tv prime time Meglio della serie di Canale 5 ha fatto ‘Le Iene’ su Italia 1, con 2.229.000 spettatori e il ...