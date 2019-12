Anziano morto in casa A vegliare il corpo | il suo cane

Dramma della solitudine a Taranto - Anziano trovato morto in casa : Dell’uomo non si avevano notizie da otto giorni, poi la macabra scoperta. Da un po’ di giorni non si avevano più notizie di lui, e dal suo appartamento, un cattivo odore ha insospettito un po tutti. Questa mattina, l’atroce scoperta, il corpo senza vita di un uomo, è stato rinvenuto nella sua camera da letto […] L'articolo Dramma della solitudine a Taranto, anziano trovato morto in casa proviene da www.meteoweek.com.

Spari al volto e all'addome - morto l'Anziano imprenditore colpito dal figlio nel Napoletano : Non ce l'ha fatta Giuseppe Criscuolo., l'imprenditore 75enne ferito a colpi di pistola dal figlio al culmine di una lite in casa. Dopo dieci giorni di agonia, l'anziano di Boscoreale si...

Salerno - a fuoco un prefabbricato in legno : morto carbonizzato un Anziano 80enne : Gli inquirenti hanno avviato un’indagine per scoprire le cause dell’incendio divampato in un prefabbricato di Laviano, nel Salernitano, che è costato la vita a un 80enne. L’uomo è morto carbonizzato, poiché non è riuscito ad uscire fuori dall’abitazione. Ha provato a scappare dalla finestra, dato che la porta d’ingresso già era avvolta dalle fiamme, ma non ce l’ha fatta in tempo. L’episodio è accaduto in un’area in cui sono presenti ...

Roma - dopo ore di ricerche Anziano viene ritrovato morto : il figlio confessa il delitto : Non aveva più fatto ritorno a casa la sera di lunedì. I parenti erano preoccupati per l’improvvisa scomparsa di Adolfo Ciammetti, 76 anni, titolare di un’azienda di infissi a Roma. La figlia, non avendo più sue notizie, era andata a cercarlo presso la ditta del fratello Daniele, 38 anni, dove l’anziano si recava spesso in visita. Nel tardo pomeriggio di martedì, la giovane è entrata in uno dei capannoni del complesso, situato a Boccea, zona nord ...

Venezia - la marea a 187 centimetri. Danni a San Marco. Venti a 100 km/h. Il sindaco : un disastro. Un Anziano morto fulminato in casa : Venezia questa volta ha rischiato di affondare, sotto la spinta di un'acqua che con vento di scirocco a 100 chilometri orari ha sfiorato la paurosa soglia dei 190 centimetri sul medio mare. Il...

Venezia - Anziano morto fulminato : 1.13 Un anziano di 78 anni è morto fulminato nell'isola di Pellestrina, una delle lingue di terra che dividono Venezia dal mare. L'episodio è avvenuto mentre sulla laguna si è scaricata la tempesta di vento e pioggia che ha causato l'acqua alta eccezionale nella città lagunare.

Venezia - la marea a 187 centimetri. Danni a San Marco. Venti a 100 km/h. Il sindaco : un disastro. Un Anziano morto fulminato in casa : Venezia questa volta ha rischiato di affondare, sotto la spinta di un'acqua che con vento di scirocco a 100 chilometri orari ha sfiorato la paurosa soglia dei 190 centimetri sul medio mare. Il...

Venezia - la marea a 187 centimetri. Venti a 100 km/h. Il sindaco : un disastro. Un Anziano morto fulminato in casa : Venezia questa volta ha rischiato di affondare, sotto la spinta di un'acqua che con vento di scirocco a 100 chilometri orari ha sfiorato la paurosa soglia dei 190 centimetri sul medio mare. Il...

Venezia - la marea a 187 centimetri. Vento a 100 km/h. Sindaco : «Un disastro». Maltempo - morto un Anziano a Bari : Il Maltempo sta sferzando tutta l'Italia e le città d'arte sono tra quelle che più contano i danni. L'acqua alta a Venezia ha toccato i 187 centimetri (sul medio mare) e ha...

Venezia - la marea a 183 centimetri. Maltempo - morto un Anziano a Bari. Caos a Matera e Capri : Il Maltempo sta sferzando tutta l'Italia e le città d'arte sono tra quelle che più contano i danni. L'acqua alta a Venezia ha superato i 180 centimetri (sul medio mare) e ha...

Maltempo - morto un Anziano a Bari. Acqua alta a Venezia - caos a Capri e Matera : Il Maltempo sta sferzando tutta l'Italia, ma le città d'arte sono tra quelle che più contano i danni. L'Acqua alta a Venezia ha raggiunto i 148 centimetri (170 stimati nella...

Maltempo Puglia - Anziano morto nel Barese : colpito da un ramo divelto : Un anziano di 80 anni, Pasquale Cutecchia, e’ morto mentre era a piedi vicino al cancello di casa in contrada Malerba ad Altamura (Bari), colpito dal ramo di un albero del proprio giardino spezzato dal forte vento. Sono intervenuti i soccorsi del personale del 118 e dei Carabinieri, giunti sul posto, ma l’anziano e’ morto sul colpo. Raffiche e forte pioggia hanno colpito oggi molti comuni del Nord Barese, il Salento e altre ...

Anziano trovato in un sacco - era morto da giorni : si indaga per omicidio : Sulla gola i segni di una ferita da arma da taglio. La vittima è un 75enne malato da tempo: era assistito da una badante che...

Agrigento : trovato morto Anziano scomparso da due giorni : Palermo, 2 nov. (Adnkronos) - E' stato ritrovato morto il medico in pensione di 83 anni scomparso da due giorni da Ribera, nell'agrigentino. Liborio Gambino, 83 anni, ex primario di anestesia e direttore sanitario dell'ospedale riberese, giovedì mattina era uscito da casa con la sua auto per andare