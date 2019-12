Antonella Clerici | l' anti Prova del cuoco | la clamorosa sfida alla Rai e a Elisa Isoardi

Antonella Clerici dimentica la “La prova del cuoco” : «Basta trash - ora un format sulla cucina bio» : “Nasce dalla provincia, vedevo mia madre che ogni giorno a mezzogiorno tornava a casa da lavoro per pranzo e si chiedeva cosa dovesse fare da mangiare”, Antonella Clerici spiega come è nato quello che è stato uno dei suoi programmi di maggior successo, “La prova del cuoco”. All’inizio erano in pochi a crederci: “Sapevo che negli Usa esisteva già Food Network – ha spiegato in un’intervista al sito “Fanpage.it” – sappiamo come gli americani ...

Antonella Clerici - La prova del cuoco a Mediaset? “L’ho proposta” : Antonella Clerici ammette: “Avevo proposto La prova del cuoco a Mediaset” Durante una lunga intervista rilasciata a Fanpage.it, Antonella Clerici ha fatto un bilancio della sua carriera e dei suoi progetti futuri. In questi giorni in cui si parla del suo possibile ritorno a La prova del cuoco, la conduttrice ha fatto una rivelazione: “La prova del cuoco’ l’avevo proposta prima a Mediaset – allora lavoravo per loro ...

Antonella Clerici bocciata al casting per lo Zecchino. La confessione : Antonella Clerici racconta: “Non ho superato il provino per lo Zecchino d’oro” Mancano ormai pochissimi giorni al debutto su Rai1 del 62° Zecchino d’oro, condotto da Antonella Clerici, per la prima volta sul palco dell’Antoniano di Bologna come padrona di casa (in passato qualche volta è stata invece ospite). E proprio in vista del suo esordio come conduttrice dello Zecchino d’oro 2019, Antonella Clerici ha ...

Antonella Clerici : “Non farò più cose di cui non sono convinta. Dopo 30 anni penso di saperla fare un po’ di tv” : “Dopo uno stop inspiegabile, ricomincio dai piccoli. Dopo 30 anni penso di saperla fare un po’ di tv. Amo le trasmissioni dove a guidarti è la pancia. Oggi ci sono due trasmissioni che vorrei fare. La prima, con i bambini che cantano senza competizione, in maniera sana e divertente. E la seconda legata ai sentimenti, dove proporrei contenuti valoriali”. A dirlo in un’intervista a Oggi è Antonella Clerici che, a pochi giorni dal ritorno in ...

Zecchino D’Oro 2019 : con Antonella Clerici arriva la cucina! Littizzetto e Alberto Urso tra i giudici del prime time : 62esimo Zecchino D'Oro Lo Zecchino D’Oro è pronto a spegnere 62 candeline. La kermesse canora dedicata ai più piccoli andrà in onda su Rai 1 dal 4 al 7 dicembre. I primi tre appuntamenti, condotti da Antonella Clerici, verranno trasmessi al pomeriggio, alle 16.50 circa, in diretta dagli studi televisivi dell’Antoniano di Bologna, mentre la finalissima, grazie ad un meccanismo in parte rinnovato, troverà spazio nel prime time di ...

Antonella Clerici - dure critiche a La prova del Cuoco : “Così com’è non lo rifarei” : Antonella Clerici tornerà alla conduzione de La prova del Cuoco? Si fa sempre più insistente la voce secondo la quale la Rai vorrebbe nuovamente la presentatrice di Legnano al timone del famoso programma di cucina, cosa che implicherebbe la sostituzione di Elisa Isoardi. La nuova edizione de La prova del Cuoco dovrebbe infatti ripartire a settembre 2020 e la presenza della Isoardi non è stata confermata. Questo nonostante l’ex compagna di ...

Antonella Clerici : «Tornare a La Prova del Cuoco così com’è no. Non ci penso proprio e non mi sembra corretto parlarne perché il programma adesso è della Isoardi» : Antonella Clerici La 62° edizione de Lo Zecchino d’Oro segna, di fatto, il ritorno (lampo) di Antonella Clerici in tv, anche se l’incertezza sul futuro della conduttrice di Rai 1 regna ancora sovrana e la diretta interessa non ne fa mistero: “Io sono a disposizione della Rai, come si sa, la mia concentrazione è sullo Zecchino. E poi su Telethon. Poi vedremo. Spero di fare in primavera un prime time, ho tante idee, non mi ...