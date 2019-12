Ancelotti | «Situazione delicata Doveva essere la svolta» – VIDEO

Ancelotti «È nomale sentirsi in discussione - la situazione è delicata» : L’allenatore del Napoli carlo Ancelotti risponde direttamente in conferenza alla domanda che riguarda in qualche modo la sua panchina e la possibilità che sia in bilico Si sente in discussione? «È normale esserlo, la situazione è delicata, a Liverpool sembrava esserci la svolta ma siamo caduti negli stessi errori della gara precedente quindi sentirsi in discussione è il minimo» C’è unità? «L’unità di intenti c’è, ho ...

Mertens e Callejon - i calciatori messi ai margini da Ancelotti. Partenza in vista. La situazione : Calciomercato Napoli, Mertens e Callejon sono stati messi ai margini da Ancelotti. I due possono partire già da gennaio CALCIOMERCATO NAPOLI – Come riportato dall'edizione di ieri de La Repubblica, il match contro il Milan in programma oggi 23 novembre 2019 potrebbe riservare due sorprese clamorose. Entrambe sono inoltre fortemente legate alle questioni di calciomercato

Ultime Napoli - parla Ciccio Graziani : "Ancelotti carico e motivato - la situazione cambierà" Ciccio Graziani è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli rivelando le parole che Ancelotti gli ha detto tre giorni fa. "Ho parlato con Ancelotti, è carico e motivato. É straconvinto che miglioreranno, in quanto dice di avere giocatori di primissimo livello. Sono contento di aver sentito Carlo in quella maniera perchè la squadra può tornate

Tesser : "Napoli - Solo Ancelotti può riportare alla normalità questa situazione" Tesser sul Napoli: purtroppo, se un ambiente non è sereno, la squadra non può rendere al meglio Attilio Tesser, tecnico del Pordenone, a TMW Radio, durante Stadio Aperto, ha commentato le notizie sportive di giornata e si è espresso anche sul Napoli. questa la sua analisi: Sulla sosta per le Nazionali "E' salutare se occorre recuperare i giocatori, altrimenti rischia di essere deleteria se si è in un buon momento. Dopo la pausa

Napoli - Luciano Moggi : "Carlo Ancelotti può risolvere la situazione - ma...". Un'amara profezia : La dodicesima giornata inizia con l' Inter che batte 2-1 il Verona a S.Siro e si prende momentaneamente il primo posto della classifica a spese della Juve, ma termina con i bianconeri che battono il Milan 1-0 all' Allianz e si riprendono la vetta dopo aver fatto provare ai nerazzurri l' ebbrezza del

Corsera : Ancelotti nasconde l'amarezza per questa inaspettata situazione : Il Corriere della Sera riporta la complicata situazione del Napoli e riconosce in Carlo Ancelotti l'uno in grado di riportare serenità in un gruppo e in un ambiente che sembra averla persa. Questo nonostante il fatto che, secondo il quotidiano, l'allenatore avverta la tristezza per questa situazione e abbia contezza che il suo futuro potrebbe essere lontano dal Napoli L'allenatore continua a dispensare serenità, nasconde

Ulivieri : Ancelotti non ha sbagliato niente. Utilizzerà la situazione per riprendere in mano la squadra : Il Corriere dello Sport intervista Renzo Ulivieri, ex allenatore e oggi presidente dell'Assoallenatori. Si schiera a favore di Carlo Ancelotti. "Secondo me un tecnico esperto come lui questa situazione la Utilizzerà. Anche per riprendere in mano la squadra. Non gli è mai sfuggita, in effetti, ma un richiamo alle responsabilità non guasta". Situazioni del genere, dice, servono a ricompattare la squadra. "Si tratta di giocatori di alto livello,

Zazzaroni : "Per fortuna c'è Ancelotti a gestire la situazione" : Ritiro Napoli – Il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha pubblicato un editoriale sulle ultime in casa Napoli. In merito alla situazione intorno al ritiro del Napoli, Zazzaroni vede chiaramente un malessere della squadra: "Ribellandosi alla decisione del presidente la squadra ha denunciato apertamente un malessere. E lo è altrettanto che il Napoli a questo punto deve aiutare tecnico e direttore sportivo. In che

Napoli - la situazione si fa sempre più critica : De Laurentiis rompe con Ancelotti e denuncia i giocatori : Il presidente del Napoli ha intenzione di denunciare alla Procura Federale i propri giocatori, colpevoli di aver creato al club un pesante danno d’immagine La situazione in casa Napoli è tutt’altro che tranquilla, la giornata di ieri non è servita a rasserenare gli animi, anzi ha acuito i contrasti tra la squadra e il presidente De Laurentiis. Cafaro/LaPresse Il numero uno azzurro è letteralmente sul piede di guerra dopo quanto ...

Ugolini : "Ritiro del Napoli? Situazione delicata. I senatori del gruppo si erano allineati con Ancelotti" : Ugolini: quella del ritiro era una decisione che aveva contrariato un po' tutti Massimo Ugolini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dal San Paolo nel post partita di Napoli –Salisburgo, per parlare del mancato ritiro della squadra azzurra non voluto da Ancelotti e dai giocatori. Questo quanto detto dal giornalista: "Il pullman del Napoli tornerà a Castel Volturno senza i giocatori a bordo, tutti i giocatori

