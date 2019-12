America Latina | io dico no alle ingerenze contro Cuba | Venezuela e Nicaragua

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 dicembre 2019) L’imperialismo statunitense appare per certi versi all’attacco in. Lo dimostrano, fra l’altro, la detronizzazione manu militari del legittimo presidente boliviano Evo Morales, con il suo contorno di massacri di manifestanti inermi. Come pure il vero e proprio fascismo che, con la benedizione di Donald Trump, si sta delineando in Brasile, dove il culto delle armi da fuoco sembra il vero cemento ideologico di un bolsonarismo sempre più in crisi e perdita di consensi. Un altro elemento da analizzare in questo contesto è costituito dallo scatenamento di sanzioni. Quellenon sono certo una novità, ma tendono ad assumere una rinnovata asprezza nonostante per l’ennesima volta l’Assemblea generale delle Nazioni Unite abbia votato praticamente all’unanimità che si tratta di palesi violazioni del ...

