Ambra Angiolini con i capelli bianchi | il look che sconvolge i fan

Ambra Angiolini : «La mia fedina condominiale» : Il condomino incazzato era una specie che da piccola avevo incontrato spesso nel mio palazzo popolare. Proprio per riuscire a essere condomini migliori da grandi, mia madre mi faceva vedere Forum, uno dei suoi programmi preferiti. Al traguardo delle mille puntate avevo imparato come mantenere calma e sobrietà, grazie agli insegnamenti del meraviglioso giudice Santi Licheri sempre pronto a ricomporre intere palazzine condannate a litigare per ...

Addio chioma bruna : i capelli bianchi trasformano Ambra Angiolini : La chioma bruna diventa bianca e Ambra Angiolini soprende i suoi follower. L’attrice, infatti, ha condiviso sul suo profilo Instagram immagini nelle quali la sua capigliatura appare totalmente trasformata. Un drastico cambio di look? No, più semplicemente un trucco scenico: quella sfoggiata dalla Angiolini, infatti, non è altro che una parrucca.L’attrice sta girando un nuovo film proprio in queste settimane e forse la ...

Il white look di Ambra Angiolini "spaventa" i fan - : Francesca Galici La camera si accende e Ambra Angiolini si mostra con nuovissimo look canuto che piace a tantissimi suoi follower, un trucco scenico o uno scherzo? Quel che è certo è che l'attrice si trova sul set di un nuovo film Ambra Angiolini ha dato una svolta drastica al suo look? L'attrice ha condiviso un video in diretta nel suo profilo di Instagram nel quale si mostra con i capelli completamente bianchi. Immediati, i ...

Ambra Angiolini - ma che hai fatto? Si mostra irriconoscibile e i fan non trattengono risate : Nessuno può dimenticare la frizzantissima e giovane Ambra Angiolini di Non è la Rai. Sempre ribelle e provocatrice numero uno, Ambra ha fatto dei suoi capelli riccissimi un simbolo di rivolta. Negli anni ha continuato a cambiare look proprio per sottolineare quanta potenza possa risiedere nell’immagine di una donna che sceglie di opporsi alle logiche di ‘sistema’ con ironia e con una giusta dose di irriverenza. Senza farlo a caso, nel suo nuovo ...

Ambra Angiolini : «Quella mattina di un giorno da cani» : Sono a casa per sbaglio. Io la mattina esco sempre presto, ma oggi non lavoro: ho il giorno libero e, per una fortunata casualità, piove. Mi sveglio presto con i miei ragazzi, preparo una colazione scintillante come quelle delle pubblicità dove lo sbadiglio è «un apostrofo rosa tra le parole buon-giorno» anche se si scrive tutto attaccato. Sono un po’ troppo sorridente, parlo con Jolanda e Leonardo che, giustamente, si limitano a emettere ...

“Mi aiutate?”. Ambra Angiolini pubblica una foto e fa una richiesta ‘impossibile’ ai fan : ”Voi credete che non lo sono mai ma, stavolta, sono emozionata anch’io”. Così Ambra Angiolini presentava venticinque anni fa, al pubblico di Non è la Rai, il suo primo singolo: T’appartengo. Un brano che, anche grazie alla popolarità del programma e della stessa Ambra, è diventato in breve tempo un cult. Il brano ha venduto 100mila copie nella prima settimana dall’uscita ed è stato pubblicato in diverse nazioni. Inconfondibile con i suoi capelli ...

«T’appartengo» - il tormentone di Ambra Angiolini compie 25 anni : Ambra AngioliniAmbra AngioliniAmbra AngioliniAmbra AngioliniAmbra AngioliniAmbra AngioliniAmbra AngioliniAmbra Angiolini«Voi credete che non lo sono mai ma, stavolta, sono emozionata anch’io». È così che Ambra Angiolini presentava venticinque anni fa, al pubblico di Non è la Rai, il suo primo singolo: T’appartengo. Un brano che, anche grazie alla popolarità del programma e della stessa Ambra, è diventato in breve tempo un cult, una ...

Ambra Angiolini/ Selfie con la figlia Jolanda : "Abitiamo in via del sorriso…" : Un semplice Selfie, delizioso come loro. Di chi parliamo? Di Ambra Angiolini e della figlia Jolanda Renga: ed è subito pienone di like.

Ambra Angiolini presenta la figlia Jolanda Renga - i fan : “Avete lo stesso sorriso” : Ambra Angiolini presenta sua figlia Jolanda Renga su Instagram: “Abito in ‘via del sorriso’ e credo di volerci restare per sempre”. Parole dolcissime in questa foto, che reca anche un tag per Jolanda, qui censurata nel rispetto dei minori. L’immagine è però ovunque, condivisa e commentata sui social network. Una foto che, prevedebilmente, ha fatto il pieno di like. Entrambe incappucciate sotto la pioggia, ...

Ambra Angiolini : Vi Racconto il Periodo più Brutto Della Mia Vita! : Ambra Angiolini appare ai telespettatori come una donna sempre felice e sorridente. In pochi però sanno che l’attrice ha passato un Periodo Della sua vita nel quale è caduta in un baratro senza fine. Un Racconto straziante che porta a riflettere! Ambra Angiolini e la voglia di donare amore fin da piccola. L’attrice è consapevole di essere diversa rispetto agli altri e come spesso accade sono proprio gli altri che tendono ad ...

Ambra Angiolini e il selfie con la figlia Jolanda : "Stesso sorriso e occhi identici" : Due gocce d’acqua, sorridenti e affiatate. Ambra Angiolini posta un selfie con la figlia 15enne Jolanda, nata dall’amore con il cantante Francesco Renga, e i follower lodano la loro bellezza e somiglianza. “Abito in ‘via del suo sorriso’ e credo di volerci restare per sempre”, scrive la Angiolini facendo una dichiarazione d’amore alla sua primogenita. Impermeabile nero, cappuccio in testa per ...

Ambra Angiolini su Instagram con la figlia (identica) : Ambra Angiolini svela su Instagram la figlia Jolanda nata dall’amore per Francesco Renga. La primogenita dell’attrice ha 15 anni e sino ad oggi non era mai apparsa sui social della famosissima mamma. Occhi scuri e sorriso, Jolanda assomiglia in modo impressionante all’attrice romana. Nello scatto l’adolescente sorride insieme ad Ambra Angiolini. “Abito in ‘via del suo sorriso’ – ha scritto l’ex reginetta di ...

Ambra Angiolini : «Il weekend degli orrori» : È venerdì, guido verso casa e canticchio. La testa e il corpo sulla A4, la mente e il cuore tra Brescia/Roma/Torino. Arrivo a lavor… a casa, abbraccio e bacio i miei ragazzi, dopo un pit-stop pipì di trenta secondi e cambio gomm… scarpe, ci dirigiamo verso il cinema per mantenere la promessa di vedere DOCTOR SLEEP. Il titolo fa da presagio e, dopo un’ora, sono scomodamente addormentata con il collo seduto alla poltrona 3D e la testa ...

Ambra Angiolini : su Instagram la dolce dedica per Jolanda - la figlia avuta da Francesco Renga : Ambra Angiolini è pazza d’amore per la primogenita Jolanda, nata dall’amore con il cantante Francesco Renga nel 2004. La 15enne appare sul profilo Instagram della mamma in uno scatto che sta conquistando la rete, sia per la semplice dolcezza dell’immagine sia per la dedica che l’attrice riserva alla giovane. “Abito in ‘via del suo sorriso’ e credo di volerci restare per sempre” scrive la Angiolini. ...