Alunno gli tira una sedia in classe | insegnante di 31 anni trovato morto dopo una

L' Alunno è troppo violento e le altre mamme scioperano : Non mandiamo i figli a scuola : Nella giornata di ieri sono andate a scuola e a metà mattina, prima del termine delle lezioni, hanno deciso di portare a casa i loro figli . E, a loro modo, hanno iniziato a uno sciopero, che durerà fino a lunedì. Il motivo della protesta di un gruppo di mamme di alunni dell'istituto comprensivo "Clemente Rebora" di Stresa, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, è da individuare nel comportamento di un compagno di classe dei loro figli , giudicato ...

Treviso - sgrida l’Alunno di 10 anni che le si scaglia contro : maestra aggredita in classe : I fatti in una scuola primaria di Oderzo. La donna, sotto shock è stata soccorsa dall’allenatore della squadra di Oderzo di serie A2 maschile, Milivoje ‘Micio’ Brakocevic e dal Suem: “Sono arrivato a temere che potesse perdere la vita per un infarto o per una crisi respiratoria. È stato terribile” ha detto l'uomo.Continua a leggere