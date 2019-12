Allarme alla Scala dei Turchi | rischia di scomparire una delle spiagge più belle d’Italia

Bambini - Allarme smartphone. Sui social già a 11 anni : cresce l’insonnia da like : Smartphone e social sempre più precoci e sempre meno attenzione ai sistemi di protezione. In aumento i casi di cyberbullismo. Diminuisce la già scarsa propensione alla lettura. Uno su quattro non fa alcuna attività sportiva.

Xylella in Puglia - nuovo Allarme della Coldiretti : altri 80 ulivi infetti tra Brindisi e Taranto : "La direzione del contagio - spiega il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia - avanza sul fronte tarantino verso Matera"

Allarme bomba a Brindisi : evacuata la "zona rossa" : Emanuela Carucci Le operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico da parte degli artificieri saranno svolte il prossimo 15 dicembre. Il sindaco: "Abbiamo tranquillizzato i cittadini" È sempre più vicino il 15 dicembre, una data che a molti a Brindisi fa paura. Una parte della città dovrà essere evacuata per disinnescare un ordigno bellico. In 53mila dovranno lasciare le loro abitazioni alle 8 del mattino per poter permettere agli ...

Juventus - situazioni infortuni : Allarme Khedira! Le condizioni di Douglas Costa e Rabiot : infortuni Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni dall’infermeria bianconera, la Juventus dovrà fare i conti con il ko di Khedira, il quale sarà operato al ginocchio e tornerà a disposizione di Sarri solamente nel 2020. Da valutare anche le condizioni di Douglas Costa e Rabiot. L’esterno brasiliano potrebbe far ritorno in campo solamente tra […] L'articolo Juventus, situazioni infortuni: allarme Khedira! ...

59 milioni di bambini nel mondo vivono nel degrado. Allarme Unicef : Allarme Unicef: sono 59 milioni i bambini nel mondo che vivono in situazioni di degrado: povertà, guerre, calamità naturali Un bambino su 4 nel mondo vive in Paesi in guerra o colpiti da disastri naturali. Mai l’infanzia era stata così massicciamente colpita e l’Unicef si appresta a lanciare per il 2020 la più grande raccolta […] L'articolo 59 milioni di bambini nel mondo vivono nel degrado. Allarme Unicef proviene da ...

Virus ‘Zombie’ che infetta i cervi può colpire anche gli uomini. L’Allarme : “Cucinare la carne non distrugge il virus” : La malattia dei cervi zombie, che colpisce il cervello e le corde spinali “avrebbe già potuto infettare le sue prime vittime umane” e si è diffuso in ben 26 stati in America. Una malattia mortale simile alla malattia della mucca pazza si sta diffondendo nei cervi e gli scienziati avvisano come il Virus potrebbe colpire […] L'articolo Virus ‘Zombie’ che infetta i cervi può colpire anche gli uomini. L’allarme: ...

Infortunio Belotti - Allarme Torino : il problema è più grave del previsto : Infortunio Belotti – Il Torino è reduce dall’importante successo contro il Genoa, non ha preso parte al match l’attaccante Belotti e nelle ultime ore non sono arrivate buone notizie in casa granata. il problema è più grave del previsto. Allenamento pomeridiano per il Torino con una sessione equamente suddivisa tra lavoro sulla parte atletica e programma tecnico, con partita a ranghi misti. A causa del persistere del ...

Allarme listeria nel formaggio grattuggiato - “non consumatelo!” : L’Usav svizzero lancia l’Allarme: listeria in un formaggio grattuggiato prodotto in Svizzera: “grave rischi per la salute, non consumatelo” Un altro Allarme alimentare arriva dalla vicina Svizzera. listeria nel formaggio grattugiato. Rischio listeria per un formaggio grattugiato prodotto in Svizzera. Allerta anche per gli italiani. Si tratta del prodotto di Schwyzer Milchhuus nella busta da […] L'articolo Allarme ...

Allerta Meteo - pesante avviso della protezione civile : violento ciclone in arrivo al Sud - Allarme per la Sardegna [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione proveniente dal nord-Africa si porterà domani sul Mediterraneo occidentale e causerà precipitazioni, anche intense e temporalesche, sulla Sardegna. I venti dai quadranti settentrionali ed orientali rinforzeranno sulla Liguria e sulle due isole maggiori. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione ...

Alessandro Di Battista - asse con Luigi Di Maio : Mes - il commento che è un Allarme per Giuseppe Conte : Non solo retroscena di stampa. L'asse Luigi Di Maio-Alessandro Di Battista sembra davvero essere tornato. Obiettivo, staccare la spina al governo? L'ultima conferma pubblica viaggia sui social, dove il capo politico torna a parlare del Mes e delle parole del premier in aula ieri, lunedì 2 dicembre:

Allarme cambiamento climatico : l’ultimo decennio è il più caldo di sempre : L’ultimo decennio è quasi sicuramente il più caldo mai registrato: è l’Allarme lanciato dagli esperti meteorologi in un rapporto lanciato oggi in occasione del vertice di Madrid. Un quadro desolante, scrive Reuters, di scioglimento dei ghiacciai, di devastanti ondate di calore e mari che esondano. Si tratta della valutazione annuale dello stato del clima sul nostro pianeta effettuata dall’Organizzazione meteorologica ...

Allarme Istat : 600mila disabili isolati<br>Mattarella : "Offrire loro più opportunità" : In occasione della Giornata del disabile l’Istat lancia l’Allarme sulla situazione in Italia. Tra i dati, spicca quello sulla moltitudine di persone non autosufficienti costrette a badarsi da sole: "Oltre seicentomila persone con limitazioni gravi vivono in una situazione di grande isolamento, senza nessuna rete su cui poter contare in caso di bisogno. Di queste, ben 204mila sono completamente sole". Solo il 43,5% delle persone disabili può ...

Scuola - Allarme Ocse : gli studenti italiani non sanno più leggere : Gli studenti italiani non migliorano, anzi peggiorano. Diminuiscono le capacità di lettura e le competenze in scienza, e in entrambi i casi il nostro Paese resta al di sotto della media dei...

Scuola - Allarme Ocse : gli studenti italiani non sanno più leggere : Gli studenti italiani non migliorano, anzi peggiorano. Diminuiscono le capacità di lettura e le competenze in scienza, e in entrambi i casi il nostro Paese resta al di sotto della media dei...