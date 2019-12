ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Fallito il tentativo di venderea una cordata guidata da Fs, il governo è pronto ad accelerare l’esborso di altri 400a titolo dialla compagnia. Che continuerà quindi a volare con soldi pubblici restando in amministrazione straordinaria, come sta facendo dall’aprile del 2017 quando Etihad staccò la spina e i lavoratori bocciarono un piano di ricapitalizzazione da due miliardi di euro e con circa 1.000 esuberi. Intanto partirà una nuova procedura di cessione dei complessi aziendali che i commissari straordinari dovrebbero chiudere entro il 31 maggio 2020, dopo che le sette proroghe concesse finora non sono state sufficienti per arrivare alla formalizzazione di un’offerta definitiva per il vettore. Le novità sono contenute in una bozza delad hoc che dovrebbe andare stasera in consiglio dei ministri. Il testo delconferma ildi ...

sole24ore : Alitalia, verso decreto per sbloccare prestito ponte di 400 milioni - TutteLeNotizie : Alitalia, verso decreto per sbloccare subito il prestito da 400 milioni. E spunta una nuova… - fattoquotidiano : Alitalia, verso decreto per sbloccare subito il prestito da 400 milioni. E spunta una nuova gara per venderla entro… -