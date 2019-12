Alitalia | il Cdm dà via libera al prestito ponte | altri 400 milioni fino al 31 maggio 2020

Cdm : sì nuovo prestito 400mln a Alitalia : 22.45 Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da "Alitalia Società Aerea Italiana Spa" e "Alitalia Cityliner Spa", entrambe in amministrazione straordinaria.Così Palazzo Chigi. Al fine di consentire l'espletamento, entro il 31 maggio 2020,delle procedure per il trasferimento dei complessi aziendali facenti capo al gruppo Alitalia si conferma nel 2019 ...

