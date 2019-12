Alitalia | Di Maio | “Nel governo tutti d’accordo per una norma sul prestito ponte”

Alitalia - arriva l’ok di Di Maio al prestito ponte da 400 milioni : Lo aveva anticipato l’agenzia Ansa, lo ha confermato Luigi Di Maio all’uscita da Palazzo Chigi dopo un vertice notturno in cui si è parlato anche di Alitalia . Il governo è pronto a varare un decreto ad hoc per Alitalia , per consentire ai commissari l’utilizzo dei 400 milioni del prestito ponte . «Su Alitalia siamo tutti d’accordo che vada fatta una norma che permetta alla struttura commissariale di utilizzare il prestito ...

Atlantia - salvataggio Alitalia solo senza il ritiro della concessione autostrade. Il disastro di Di Maio e M5s : Prosegue il braccio di ferro tra Atlantia e il M5s: la holding del gruppo Benetton si dichiara pronta a tirarsi indietro per il salvataggio di Alitalia in mancanza di un piano di rilancio efficace e per l'eventuale cancellazione della concessione per Autostrade per l'Italia. Atlantia ha reso note le