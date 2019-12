Albania | nuova scossa oggi | si fa la conta dei danni – VIDEO

Terremoto in Albania : nuova scossa magnitudo 4.3 : nuova scossa di Terremoto registrata in Albania: si tratta di una replica del forte sisma verificatosi lo scorso 26 novembre. Secondo il Centro Euro-Mediterraneo l’evento si è verificato alle 09:26, con epicentro a 25 km nordovest da Tirana e ipocentro a 10 km d profondità L'articolo Terremoto in Albania: nuova scossa magnitudo 4.3 sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Albania - nuova scossa di magnitudo 4.7. Registrati fenomeni di liquefazione del terreno : Una scossa di magnitudo 4.7 è stata registrata questa mattina alle 9 e 23 lungo la costa settentrionale albanese. Si tratta dello sciame sismico innescato dai terremoti della scorsa settimana che hanno causato 51 vittime. Le violenza delle scosse ha generato fenomeni di liquefazione del terreno.Continua a leggere

Sisma Albania : nuova scossa di magnitudo 4 - 5 a Durazzo : (AGI) - Roma, 1 dic. - nuova scossa a Durazzo questa mattina alle 7. La stima preliminare della magnitudo assegna un valore 4,5 sulla scala Richter. L'epicentro e' sulla terraferma a Durazzo, il Sisma si e' verificato a una profondita' di 10 chilometri. (AGI) Ant

nuova scossa di terremoto avvertita in Albania, a Durazzo, questa mattina alle 07:04. Secondo il Centro Euro-Mediterraneo si è trattato di un evento magnitudo 4.2 sulla scala Richter. L'epicentro è stato localizzato a 17 km ovest da Mamurras e 36 km nordovest da Tirana, a una profondità di circa 10 km.

In Albania c’è stata una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.5 : Nella notte tra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre in Albania c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 4.5, a distanza di pochi giorni da quella di magnitudo 6.5 che aveva causato numerosi crolli e danni, con la

Una Nuova forte scossa di assestamento di magnitudo 4.5 della scala Richter, è stata registrata pochi minuti fa in Albania. L'epicentro è stato individuato, secondo l'istituto sismologico albanese, pochi chilometri a nord di Durazzo. La scossa è stata avvertita anche a Tirana. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni. Non si scava più tra le macerie dei palazzi e degli alberghi crollati lo scorso martedì notte in Albania

Sisma in Albania - nuova scossa di 4.5 : 23.00 Una nuova forte scossa di assestamento, di magnitudo 4.5 della scala Richter, è stata registrata in Albania. L'epicentro è stato individuato, secondo l'istituto sismologico albanese, a pochi chilometri a nord di Durazzo. La scossa è stata avvertita anche nella Capitale albanese, Tirana. Non si hanno notizie di vittime o danni. Il bilancio del terremoto di martedì scorso è salito a 51 morti. Il governo riferisce che non si scava più tra ...

Terremoto Albania - nuova scossa di 4.8 : 00.32 Una nuova forte scossa di magnitudo 4.8 è stata registrata a pochi chilometri a Nord di Durazzo. Lo riferisce il ministero della Difesa albanese. La scossa, ha constatato l'Ansa, è stata avvertita distintamente anche nella capitale Tirana.

Ancora Paura in Albania, dove un'altra violenta scossa di Terremoto ha colpito poco prima delle 12. La scossa, di magnitudo 5.1, ha scatenato il panico tra residenti e soccorritori della città di Durazzo nei pressi dell'hotel Miramare sbriciolato dal sisma di martedì scorso, ma anche in altre zone del Paese La scossa è stata registrata in mattinata nel Mar Adriatico, a circa 40 chilometri a Nord di Tirana, causando il panico

In Albania si continua a scavare tra le macerie mentre la terra continua a tremare. Una nuova violenta scossa di magnitudo 5.1 è stata registrata in mattinata a Durazzo, causando il panico Nella popolazione, dopo il Terremoto che ha colpito il Paese Nella notte tra lunedì e martedì e con altre scosse che si sono verificate anche nelle ultime ore. Il numero dei morti, intanto, continua a salire. In mattinata, il primo ministro Edi Rama ha reso

