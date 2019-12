laprimapagina

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Al via il “” ad, evento reso possibile grazie al Poc 2014-2020 – linea strategica 2.4 “Rigenerazione

mediterranew : Al via ad Agropoli lo straordinario 'Natale delle Meraviglie' tra mercatini, presepi, casa di Babbo Natale e concer… - gianni_petrizzo : Agropoli, al via il Natale delle meraviglie. Inaugurato al Castello incantato e la mostra dei presepi. Il 7 dicembr… - salernotoday : Difesa personale urbana: al via i corsi gratuiti per le donne ad Agropoli -