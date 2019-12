Aids | «profilattici gratis nelle scuole» | la proposta del sottosegretario alla Salute

open.online

(Di lunedì 2 dicembre 2019)gratuiti, educazione sessuale e campagne di sensibilizzazione sul tema dell’. Laè del– in quota Cinque Stelle – Pierpaolo Sileri. Il politico ha presentato un emendamentolegge di bilancio depositato oggi – 2 dicembre – in cui chiede lo stanziamento di due milioni di euro e la promozione da parte dello stesso ministero dell’informazione in ambito sessuale e di prevenzione. Come ha spiegato sulle pagine de La Stampa, «spesso i ragazzi hanno timore a utilizzare e acquistare i. Dobbiamo migliorare nell’ambito della divulgazione, entrando». Già alcuni giorni fa Sileri aveva lanciato il tema, proponendo la distribuzione gratuita di preservativi sia negli istituti superiori cheuniversità, allegando un volantino che illustra in modo efficace di ...

