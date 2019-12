Ad Alperia premio 90 mln euro per messa a disposizione portafoglio idroelettrico

calcioweb.eu

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Roma, 2 dic. (Adnkronos) – Nelle aste gestite da Terna e conclusesi nella giornata di giovedì 28 novembre,metterà adella stabilità del sistema elettrico nazionale la capacità di generazione di alcune sue centrali idroelettriche dietro il riconoscimento di uncomplessivo di 90,6 milioni di. In particolare,si aggiudica 557 MW per il 2022 e 620 MW per il 2023 a 33 milaper MW per complessivi 38,8 milioni di, e 46MW a 75 milaper MW per impianti in rifacimento integrale il cui, per 15 anni, ammonta a 51,7 milioni di.L’obiettivo del Mercato della Capacità è quello di abbassare i costi del sistema elettrico nazionale nella gestione dei picchi di richiesta di energia ed evitare rischi di blackout, anche temporanei. Il Ministero per lo Sviluppo Economico stima che i minori costi sui mercati per il sistema ...

