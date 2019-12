A Exor la quota di maggioranza di Gedi. Elkann : nel futuro col giornalismo di qualità : Svolta nell’editoria: firmato l’accordo per la cessione della partecipazione di Cir (editore anche di questo giornale) pari al 43,78% delle quote

Gruppo Gedi - la Cir di De Benedetti vende la quota di controllo alla Exor degli Agnelli : operazione da 102 - 4 milioni : Cambia la geografia della stampa italiana: torna al vertice di un grande Gruppo editoriale la famiglia Agnelli-Elkann, tramite la holding Exor da essa controllata. Dopo un consiglio di amministrazione fiume, la Cir di Rodolfo De Benedetti ha infatti dato il via libera alla vendita per 102,4 milioni di euro della quota di controllo di Gedi (il 43,78%), il Gruppo editoriale che controlla tra le altre testate Repubblica, La Stampa e il genovese ...

