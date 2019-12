50 social network alternativi

10 strumenti per capire quanto vale un influencer sui social network : A view of Facebook’s “Like” button May 10, 2012 in Washington, DC. social-networking giant Facebook will go public on the NASDAQ May 18 with its initial public offering, trading under the symbol FB, in an effort to raise $10.6 billion. (Photo credit should read BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/GettyImages) Come capire se un influencer può essere quello adatto a una campagna social? Se sarà in grado per esempio di garantire al marchio che ...

Oltre 200mila persone in coda per entrare nel social network anti-fake news : Wt:social, il social network incentrato sulle notizie verificate creato dal co-creatore di Wikipedia Jimmy Wales, ha raggiunto e superato i 230mila utenti registrati che aspettano in coda per accedere alla piattaforma. Il sito si ispira a WikiTribune che, dal 2017, permette ai giornalisti e volontari di pubblicare notizie neutrali e verificate. Dall’8 di novembre, quando Wales twittò soddisfatto il raggiungimento del traguardo dei 25mila ...

Facebook fa scuola di social network ai Comuni italiani : Whatsapp, Facebook e Instagram (Foto: Nasir Kachroo/NurPhoto via Getty Images) Facebook Italia ha iniziato una collaborazione con l’Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci) e l’associazione Pa social per iniziare dei percorsi di formazione gratuiti destinati ai Comunicatori, ai portavoce e ai social media manager degli ottomila campanili del Belpaese. Gli obiettivi di questa partnership sono quelli di potenziare la Comunicazione ...

Come sarà il futuro dei social network? : (foto: JOSH EDELSON/AFP via Getty Images) Sono passati tre anni da quando Facebook, per la prima volta, si accorse che i suoi utenti stavano condividendo sempre meno contenuti personali (opinioni, fotografie, ricordi). Le analisi condotte dal social network individuarono la causa in un fenomeno che da allora è noto Come collasso dei contesti. Di che si tratta? In poche parole, su Facebook si fondono contesti molto differenti delle nostre vite: ...

Arriva Facebook Pay - come funziona il servizio di pagamenti del social network : Facebook Pay (Fonte: Facebook Newsroom) Facebook annuncia il suo sistema di pagamenti interno applicato a tutte le applicazioni e i social network della grande famiglia di Menlo Park. Facebook Pay potrà essere utilizzato per effettuare pagamenti e inviare denaro ai contatti su Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp. Per usufruire del servizio sarà necessario scaricare l’app di Facebook Pay e configurarne l’uso. Il borsellino di Menlo Park ...

Così app e social network vengono usati per organizzare e alimentare le rivolte nel mondo : Dal software per smartphone che raduna manifestanti per i cortei fino alle mappe che in tempo reale avvisano sugli spostamenti della polizia. Viaggio negli strumenti digitali protagonisti delle sollevazioni globali Perché i popoli del mondo si stanno ribellando"

Libri e social network. Questo è il tempo che hai sprecato per stare online (e non leggere) : Quando ci svegliamo al mattino, ancora prima di sorseggiare il caffè, prendiamo in mano il nostro smartphone e dopo una sbirciatina veloce a quello che accade sui social network siamo pronti per iniziare la giornata. Ma quello del mattino, non è l’unico momento che dedichiamo al mondo del web. Il tempo che trascorriamo sui social network infatti è davvero tanto, ma Questo non è l’unico dato preoccupante. Quello che dovrebbe far riflettere ...

Arriva Wt : social - il social network anti-fake news : Jimmy Wales al Wired Next Fest(foto: Ernesto Ruscio e Frank Russo) Un nuovo social network incentrato sulle notizie e lanciato da uno dei cofondatori di Wikipedia ha raggiunto 25mila utenti nel primo mese di vita. Si chiama Wt:social ed è una piattaforma per le notizie collaborative creata ispirandosi alla piattaforma WikiTribune che, dal 2017, permette ai giornalisti e volontari di pubblicare notizie neutrali e ...

In questo modo Facebook individuerà più facilmente i BOT sul social network : Facebook sta per attivare un nuovo processo di riconoscimento facciale per scovare BOT L'articolo In questo modo Facebook individuerà più facilmente i BOT sul social network proviene da TuttoAndroid.

Facebook cambia logo aziendale - ma non per il social network : È tutto maiuscolo e si declina in diversi colori per poter distinguere i vari servizi. La candidata democratica Warren: "Può cambiare logo quanto vuole ma non può nascondere il fatto d essere troppo grande e potente"

La Germania vuole cancellare i simboli nazisti dai social network : La Porta di Brandeburgo a Berlino (Pixabay) In Germania i social network saranno obbligati a denunciare ogni comportamento o contenuto filo-nazista alla polizia sulla base di una nuova legge federale. Il governo tedesco ha approvato il 30 ottobre un regolamento in nove punti per combattere l’odio e l’estremismo di destra, che vede coinvolti in prima linea i social network. La Germania non è nuova ad usare il pugno di ferro contro contenuti e ...

Il discorso di Obama contro gli attivisti da social network : Barack Obama (foto: Scott Olson/Getty Images) Barack Obama, uno dei leader politici più apprezzati dell’ultimo, è tornato a far parlare di sé per un intervento che ha fatto il giro del mondo. In un’intervista rilasciata durante un incontro alla sede della Obama Foundation, la no-profit che l’ex presidente ha fondato insieme alla moglie Michelle dopo aver concluso il suo mandato alla Casa Bianca, l’ex presidente degli ...

Sui social network solo con documento d’identità : la proposta di Italia Viva tra pro e contro : La proposta del deputato renziano Luigi Marattin è diventata una petizione: l’obiettivo è obbligare chiunque apra un profilo social a presentare un documento d’identità per porre un freno a fake, odio e profili falsi. I pro e i contro

I social network potrebbero fare molto di più per contrastare le fake news : (foto: Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Circa un anno fa Twitter, Facebook, Microsoft, Google, alcune associazioni di categoria e altre grandi società del settore del tech hanno sottoscritto il cosiddetto codice di condotta dell’Unione europea col quale si impegnavano ad autoregolarsi per contrastare le fake news sulle loro piattaforme proprietarie. Cos’è cambiato, da allora? La risposta è contenuta nei report ...