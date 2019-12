29enne si finge invalido per farsi cambiare il pannolone dalle badanti | arrestato

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Un ragazzo di 29 anni si è fintoper assecondare la sua fantasia sessuale diildonne che lo assistevano. È quanto ha fatto per un anno Rutledge Deas, di New Orleans, negli Usa, come riferisce Fox 8: il giovane è stato scoperto edalla polizia con l’accusa di frode perché per tutti questi mesi ha usufruito anche di sgravi e agevolazioni fiscali che non gli sarebbero spettate dal momento che era godeva di ottima salute. Interrogato, il giovane ha ammesso di essersi fintoper seguire le sue pulsioni sessuali: per un anno si è spacciato infatti per un 18enne con disabilità fisiche e mentali e ha assunto delleche, ignare delle sue fantasie erotiche, gli cambiavano i pannoloni convinte che fosse incontinente. A far scattare le indagini è stata la segnalazione di una delle donne che lo hanno assistito, la quale si è ...

