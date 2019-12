Von der Leyen spegne gli entusiasmi green

it.insideover

(Di domenica 1 dicembre 2019) La nuova Commissione europea di Ursula von dersta lentamente scoprendo le carte di quella che sarà la politica Ue dei prossimi anni. Dopo un iniziale timido entusiasmo sulla sponda italiana rispetto a presunte concessione europee sulla flessibilità di bilancio, la situazione sembra oggi della tutto cambiata. Nessuna deroga alla flessibilità per l’Italia La nuova presidente della Commissione nonché ex ministro tedesco, Ursula von der, ha infatti ormai ufficialmente chiuso di fronte a qualsiasi richiesta di flessibilità da parte degli Stati europei. La manovra economica redatta dall’esecutivo italiano è dunque la naturale conseguenza di questa amara constatazione della realtà: la flessibilità non viene concessa evidentemente a seconda delle simpatie di governo. Le deroghe alle regole, come sempre avvenuto dal Trattato di Maastricht in poi, vengono concesse in base ad un ...

