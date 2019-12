Volkswagen - Da 70 anni in Nord America FOTO GALLERY

quattroruote

(Di domenica 1 dicembre 2019) Non deve essere stato facile per Ben Pon, un uomo daffari olandese, vendere i due Maggiolini con i quali sbarcò a New York nel 1949. Del resto, erano auto così diverse dalle imponenti Cadillac, Ford e Chevrolet che allepoca impazzavano negli Usa: gli ci vollero ben due mesi per riuscire nell'impresa. Eppure, il Typ 1 sarebbe piaciuto molto aglini, tanto da rendere necessaria la nascita nel 1955 dellaof, per dare agli Yankee unadeguata rete di vendita e assistenza. E Think small (pensa in piccolo) fu il primo slogan della Casa tedesca in terra straniera.Auto di costume. Di lì a poco, le auto di Wolfsburg divennero parte della cultura e del costume popolareno: proprio il Typ 1 entrò nel firmamento del cinema con Un Maggiolino tutto matto del 1968, uno dei più grandi successi della Disney, mentre liconico Bulli costituì uno dei simboli del festival ...

