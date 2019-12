Vittoria di famiglia al Ranch di Tavullia | la 100km dei campioni a Valentino Rossi e Luca

sportfair

(Di domenica 1 dicembre 2019)Marini si aggiudicano la 100 km deidi…aldiNon sono finite le emozioni per, anzi, le più belle del 2019 sono arrivate solo adesso. Dopo una stagione di MotoGp complicata e piena di difficoltà, col Dottore che non è mai riuscito a brillare in sella alla sua Yamaha, il nove volte campione del mondo ritrova la gioia della. Dopo aver trionfato ieri nell’Americana del sabato sera del weekend di gara della 100 Km dei, in coppia col fratelloMarini, ha trionfato anche oggi nella gara maestra dell’evento, arrivato alla sua sesta edizione. Al termine di un evento organizzato in grande, con ben 42 piloti approdati ada tutto il mondo per sfidarsi sulla pista del Dottore,ed il fratelloMarini hanno potuto festeggiare per ...

dopiot : RT @carlakak: La vittoria di Virginia Raggi: La Cassazione ha sentenziato: il boss Carmine Fasciani e la sua famiglia, che la sindaca ha c… - mimmos2 : RT @carlakak: La vittoria di Virginia Raggi: La Cassazione ha sentenziato: il boss Carmine Fasciani e la sua famiglia, che la sindaca ha c… - margare49097694 : RT @carlakak: La vittoria di Virginia Raggi: La Cassazione ha sentenziato: il boss Carmine Fasciani e la sua famiglia, che la sindaca ha c… -