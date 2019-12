VIDEO Sci alpino | Coppa del Mondo Lake Louise 2019 | gli highlights del secondo posto di

VIDEO Sci alpino - Coppa del Mondo Killington 2019 : gli highlights della vittoria di Mikaela Shiffrin nello slalom : Mikaela Shiffrin, detentrice della Coppa del Mondo di sci alpino, ha vinto lo slalom speciale sulle nevi di casa a Killington, negli USA, valido per la stagione 2019-2020: la statunitense ha dominato la concorrenza con una magnifica seconda manche, rifilando oltre due secondi alla seconda classificata, la slovacca Petra Vlhova. GLI highlights della vittoria DI Mikaela Shiffrin nello slalom "PANDEMONIO A Killington"

VIDEO/ Crotone Cittadella - 1-1 - : highlights e gol. Un punto a testa allo Scida : Video Crotone Cittadella, risultato finale 1-1,: highlights e gol della partita, giocata allo Scida e valida nella 14giornata del Campionato di Serie B.

VIDEO/ Brescia Atalanta - 0-3 - : highlights - gol. Tris della Dea al Rigamonti - Serie A - : Video Brescia Atalanta, risultato finale 0-3,: highlights e gol della partita, disputata al Rigamonti e valida nella 13giornata del Campionato di Serie A.

Diretta Feralpisalò Cesena/ Streaming VIDEO tv : favoriti i bresciani - Serie C - : Diretta Feralpisalò Cesena. Streaming video e tv, quote e risultato live del match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C

VIDEO Sci alpino - Marta Bassino in testa dopo la prima manche del gigante di Killington : riviviamo la gara dell’azzurra : Marta Bassino ha letteralmente fatto saltare il banco nella prima manche del gigante di Killington, prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. L’azzurra si è inventata una magia spettacolare sulle nevi statunitensi e ha sovvertito il pronostico della vigilia riuscendo a mettersi alle spalle le annunciate big Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, la nostra portacolori si presenterà alla seconda manche con 23 centesimi sulla ...

VIDEO Brescia-Atalanta 0-3 - Highlights - gol e sintesi : doppio Pasalic e Ilicic decidono il derby : Non c’è storia nel derby Brescia-Atalanta. Gli orobici, infatti, passeggiano al Rigamonti con il punteggio di 3-0 e mandano sempre più in crisi i ragazzi di mister Fabio Grosso. Sfida che viene indirizzata subito dai nerazzurri che sbloccano il risultato con la prima rete di Mario Pasalic, che raddoppia nella ripresa con un pregevole gol di tacco. I bresciani spariscono dal campo e ci pensa Ilicic a tempo scaduto a fissare il punteggio sul ...

Amazon Prime VIDEO - le uscite di dicembre 2019 : La Fantastica Signora Maisel 3 e molto altro : Amazon Prime Video: le uscite di dicembre 2019. Tra i film e serie tv in arrivo: La Fantastica Signora Maisel 3, The Expanse 4 e altro. Mese interessante il dicembre 2019 di Amazon Prime Video, soprattutto per il ritorno di due serie tanto amate e attese dal pubblico come La Fantastica Signora Maisel di Amy Sherman-Palladino che torna con i nuovi episodi e la quarta stagione di The Expanse, che torna dopo il salvataggio in extremis dopo la ...

Diretta Brescia Atalanta/ Streaming VIDEO tv : derby ad alta tensione - Serie A - : Diretta Brescia Atalanta. Streaming video e tv, quote e risultato live del match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A

VIDEO Sci di fondo - Klaebo e Falla vincono le sprint di Ruka. Italiani eliminati ai quarti di finale - out Pellegrino : A Ruka (Finlandia) si è aperta la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci di fondo, oggi si sono disputate le sprint a tecnica classica. Non ci sono state gioie per l’Italia, l’attesissimo Federico Pellegrino è stato eliminato ai quarti di finale proprio come Francesco De Fabiani e anche Greta Laurent e Lucia Scardoni si sono spente dopo delle splendide qualifiche. A vincere sono stati gli annunciati norvegesi Johannes Klaebo e Maiken ...

Gerry Scotti sbotta : la risposta alle critiche su Conto alla Rovescia VIDEO : Gerry Scotti risponde alle polemiche sulla sua conduzione del programma Conto alla Rovescia Da alcuni giorni, su Canale 5, va in onda Conto alla Rovescia un nuovo quiz televisivo condotto dall’inimitabile Gerry Scotti. Purtroppo però, durante queste prime messe in onda, è inaspettatamente scoppiata una polemica che coinvolge proprio il presentatore e il suo modo […] L'articolo Gerry Scotti sbotta: la risposta alle critiche su Conto ...