Video porno sui totem informativi del comune di Santa Margherita Ligure

I totem informativi di Santa Margherita Ligure iniziano a trasmettere Video porno : il Comune ordina lo spegnimento : Chi sabato sera si è avvicinato a uno dei due totem informativi di Santa Margherita Ligure, invece dei suggerimenti turistici relativi alla nota località in provincia di Genova si è trovato davanti dei video porno. Un’anomalia che è diventata presto un caso, grazie al passaparola cittadino, e che ha costretto il Comune a provvedere a oscurare i due dispositivi, denunciando il fatto ai Carabinieri che, adesso, stanno indagando per ...

Le inviano Video pedopornografico su WhatsApp a sua insaputa - super poliziotta condannata : È quanto capitato a Novlett Robyn Williams, poliziotta del dipartimento di polizia metropolitana di Londra. A inviarle il file è stata la sorella che le chiedeva di indagare. Lei non ha aperto il file ma non ha denunciato formalmente l'accaduto come invece impone la legge ed è stata condannata.Continua a leggere

Coppia degli orrori - sfruttava bimbo di 2 anni per fare Video pedopornografici da vendere : La polizia Usa indagava sul 49enne Charlie William Wright per possesso di materiale pedopornofgrafico ma una volta in casa ha scoperto che in realtà lui e la compagna giravano i video direttamente da vendere abusando di un bimbo di soli 2 anni.Continua a leggere

Costringe la figlia 13enne disabile a fare un Video porno. Condannata a sei anni la mamma : La 58enne, operatrice sociosanitaria, aveva inviato a un uomo di Napoli conosciuto in chat, video porno della figlia 13enne, con problemi di ritardo mentale. "Ero succube delle sue richieste, poi mi ha minacciato" ha spiegato la donna. Per lei anche 25mila euro di multa e l'interdizione dai pubblici uffici.Continua a leggere

Bella Thorne : “Il Video in cui piangevo per la morte di mio padre è stato trasformato in un porno con i deepfake” : “Il video in cui piangevo per la morte di mio padre è stato trasformato in un porno con i deepfake“. È quanto denuncia l’attrice e cantante Bella Thorne, la fidanzata di Benji del duo Benji e Fede, in un’intervista alla Bbc in cui ha spiegato come il suo video in cui si mostrava sconvolta per la morte di suo padre sia stato preso e trasformato in un filmato porno con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. ...

Sorelle di 8 e 14 anni costrette dalla madre a girare Video porno : il blitz nella casa degli orrori : Durante il blitz in casa, oltre a diverse decine di sex-toys e altro materiale ora in mano agli inquirenti, le forze dell’ordine hanno rinvenuto anche tanti giocattoli. Già, perché le vittime di una assurda storia di violenza, di 14 e otto anni, erano semplicemente delle bambine, costrette dalla loro madre a girare dei video sessualmente espliciti da inviare poi ad alcuni distributori di pedopornografia.-- -- Sono agghiaccianti le accuse ...

Nonno molesta nipote di 4 anni mentre guarda Video porno : molestava la nipote di soli quattro anni mentre guardava i video porno. Per questo motivo, un 76enne brindisino rischia di finire a processo con l'accusa di molestie sessuali. Una violenza quotidiana, reiterata nel tempo e con la terribile aggravante di una familiarità consanguinea. È il racconto dell'ennesimo abuso su una minore pervenuto attraverso le pagine della cronaca più cruenta in tempi recenti. Stavolta, la triste storia giunge da ...

Chat choc dei ragazzini : Video pedopornografici e sevizie su neonati : Una Chat di gruppo alla quale partecipavano molti ragazzini, quasi tutti minorenni. Una conversazione Whatsapp intitolata "The Shoah Party" in cui i teenager si scambiavano video di pedopornografia e di sevizie su neonati e animali, oltre che immagini inneggianti a Hitler, Mussolini e Daesh. In aggiunta, numerose le foto di insulto contro gli ebrei e i migranti. La Chat, scoperta dai carabinieri di Siena, era gestita da due ragazzini di appena ...

Video porno - razzismo e inni a Hitler : la chat degli orrori gestita dai ragazzini - 25 indagati : Immagini terribili, di una "brutalità inenarrabile" dicono gli inquirenti, a sfondo nazista, islamista e anche a sfondo pedopornografico. Il gruppo social faceva base a Siena, ma sarebbe stato creato a Rivoli (Torino); i gestori anche minori di 14 anni: 25 indagati.Continua a leggere

Scoperta la chat dell'orrore "The Shoah Party" con Video pedopornografici. Coinvolti anche minori : Scambiavano video a luci rosse, immagini pedopornografiche, scritte inneggianti a Adolf Hitler, Benito Mussolini, all’Isis e postavano frasi choc contro migranti ed ebrei. A scatenarsi per mesi su WhatsApp è stato un gruppo di ragazzini italiani, che avevano creato una chat dell’orrore chiamata “The Shoah party”, che da Rivoli, alle porte di Torino (gestita da due 15enni), avrebbero diffuso in tutta Italia foto di ...