Video Brescia Atalanta | 0-3 | | highlights | gol Tris della Dea al Rigamonti | Serie A

Diretta Feralpisalò Cesena/ Streaming Video tv : favoriti i bresciani - Serie C - : Diretta Feralpisalò Cesena. Streaming video e tv, quote e risultato live del match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C

Video Brescia-Atalanta 0-3 - Highlights - gol e sintesi : doppio Pasalic e Ilicic decidono il derby : Non c’è storia nel derby Brescia-Atalanta. Gli orobici, infatti, passeggiano al Rigamonti con il punteggio di 3-0 e mandano sempre più in crisi i ragazzi di mister Fabio Grosso. Sfida che viene indirizzata subito dai nerazzurri che sbloccano il risultato con la prima rete di Mario Pasalic, che raddoppia nella ripresa con un pregevole gol di tacco. I bresciani spariscono dal campo e ci pensa Ilicic a tempo scaduto a fissare il punteggio sul ...

Brescia-Atalanta - gli highlights del match – Video : Brescia-Atalanta, gli highlights del match – VIDEO highlights Brescia Atalanta| E’ terminato il match tra Brescia e Atalanta, match valevole per la 14a giornata di Serie A. Si sono sfidate le due squadre in una sfida bella ed entusiasmante. Andiamo a vedere come è finita, ecco gli highlights del match. Gli highlights Brescia-Atalanta L'articolo Brescia-Atalanta, gli highlights del match – VIDEO proviene da ...

Video/ FeralpiSalò Pro Patria - 3-2 - : highlights e gol - grande rimonta bresciana : Video FeralpiSalò Pro Patria, 3-2,: highlights e gol, grande rimonta bresciana nella partita degli ottavi della Coppa Italia di Serie C.

Video Roma-Brescia 3-0 : highlights - gol e sintesi. Smalling straripante - segnano Mancini e Dzeko : La Roma ha sconfitto il Brescia per 3-0 nel match valido per la 14^ giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, i giallorossi continuano a rimanere nei piani alti della classifica e a inseguire la qualificazione alla Champions League. La partita si è risolta nel secondo tempo grazie alla verve di uno scatenato Chris Smalling che ha segnato la rete del vantaggio e ha poi servito gli assist per i gol di Mancini e Dzeko. Di seguito il VIDEO con gli ...

DIRETTA/ Brescia Casalmaggiore - risultato 1-1 - streaming Video Rai : 3set! : DIRETTA Brescia Casalmaggiore streaming video Rai, risultato live della partita di volley femminile, oggi per la 6giornata della Serie A1.

Diretta/ Brescia Torino - risultato finale 0-4 - Video tv : Berenguer salva Mazzarri! : Diretta Brescia Torino streaming video tv, formazioni ufficiali e risultato live del match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

