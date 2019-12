VIDEO Biathlon | Coppa del Mondo Oestersund 2019 | gli highlights della vittoria di

oasport

(Di domenica 1 dicembre 2019) Dorothea Wierer, detentricedeldi, ha vinto la prima sprintstagione-2020 ad: in Svezia l’azzurra ha regolato la concorrenza anche con una magnifica prestazione sugli sci. Di seguito le immagini di Eurosportgara dell’azzurra. GLIDI DOROTHEA WIERER NELLA SPRINT "Se guadagna ancora non ci credo, Se guadagna ancora non ci credoooooo" E invece sì, Dorothea è incredibile! Prova di forza pazzesca nella 7,5km sprint didel

Eurosport_IT : “Ecco il #Vittozzi-Bus, le sta portando tutte e scuola” ???? “#Wierer al poligono è più veloce della regia” ???? Usate… - Eurosport_IT : 'Se guadagna ancora non ci credo, Se guadagna ancora non ci credoooooo' E invece sì, Dorothea è incredibile! Prova… - andrea_pecchia : RT @Eurosport_IT: 'Se guadagna ancora non ci credo, Se guadagna ancora non ci credoooooo' E invece sì, Dorothea è incredibile! Prova di fo… -